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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلية تدعو للخروج عن الحكم.. أحكام بالإعدام والمؤبد والمشدد لمتهمي داعش العمرانية

أرشيفية
أرشيفية

عاقبت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى اليوم حكمها على  22 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابى بمنطقة العمرانية، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"داعش العمرانية" بأحكام متفاوتة.

الإعدام والمؤبد 

وقضت المحكمة بالإعدام لشخص، وعاقبت 11 متهما بالسجن المؤبد، و3 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، و3 أشخاص بالسجن المشدد 10 سنوات، وبراءة 4 آخرين.

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 تأسيس خلية تدعو للخروج على الحكم

وخلال الجلسات السابقة، تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، وجاء فيه: المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، بان تولى تأسيس خلية تدعو للخروج على الحكم والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة واستباحه دماء المسيحيين وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها الجماعة لتحقيق أغراضها.

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تولى قيادة جماعة إرهابية

ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية رقم 3107 لسنة 2020، جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 182 لسنة 2017، جنايات أمن دولة للمتهم "ه. ع" محبوس، أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 7 سبتمبر 2019، تولى قيادة جماعة إرهابية، ووجهت للمتهمين من 2 وحتى الـ 18 تهم الانضمام لجماعة إرهابية، والشروع فى قتل ضباط وأفراد شرطة وتخريب ممتلكات عامة، وحيازة أسلحة نارية.

داعش الإرهاب تنظيم داعش الإرهابي العمرانية داعش العمرانية

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