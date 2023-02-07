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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء يراجع مشروعات قوانين تتضمن تيسيرات ضريبية لتحفيز القطاع الصناعي

صدى البلد

اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور محمد معيط، وزير المالية، لمراجعة عدد من مشروعات القوانين التي تتضمن تيسيرات ضريبية لتحفيز القطاع الصناعي.

وأكد رئيس الوزراء أن هدف الحكومة في هذه المرحلة يتمثل في اتخاذ مختلف الإجراءات لتعزيز دور قطاع الصناعة، وتذليل مختلف التحديات في هذا الاتجاه، بما في ذلك إجراء التعديلات التشريعية المحفزة للشركات من أجل توطين صناعاتها في السوق المصرية، على النحو الذي يدفع معدلات الانتاج والتشغيل، ويدعم الصادرات و يعزز الاقتصاد الوطني.

وعرض وزير المالية جانباً من الخطوات التي يمكن اتخاذها في إطار حل بعض المشكلات الضريبية لجذب عدد من الصناعات المستهدفة، مؤكداً أن التيسيرات المقترحة تترجم حرص الحكومة على تشجيع الاستثمار، كما عرض عددا من الآليات التى تستهدف حل النزاعات القضائية.

 

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