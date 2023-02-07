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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إلغاء حفل رامي صبري في الإسكندرية بسبب الأحوال الجوية

رامي صبري
رامي صبري

تقرر تأجيل حفل الفنان رامي صبري في الإسكندرية بسبب الأحوال الجوية، ولم يحدد موعد آخر حتى الآن. 

ونشر رامي صبري بيان الشركة المنظمة الذي أعلن فيها إلغاء حفله، وجاء فيه:" جمهور أسكندرية.. نظرآ لسوء الأحوال الجوية والطقس التي تمر بها مدينة الإسكندرية.. وحفاظآ علي سلامة الجميع.. نأسف لألغاء حفل الميجا ستار رامي صبري ب ( جويل ارينا )".

 

لمشاهدة البيان من هنا .

واستطرد البيان الذي نشر عبر فيسبوك:"سيتم رد جميع التذاكر من منافذ الحجز التي تم الحجز من خلالها لحين تحديد موعد آخر لإقامة الحفل".

كان مقررا أن يحيي رامي صبري حفل عيد الحب في مدينة الإسكندرية، يوم الجمعة المقبل الموافق 10 فبراير، في منطقة سيدي جابر.

وكان الفنان رامي صبري، قد طرح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “فاكر نفسك هدية” عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

 

رامي صبري الفنان رامي صبري سيدي جابر سوء الأحوال الجوية حفل عيد الحب

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