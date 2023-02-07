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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كان عايز يغني مع حسن شاكوش.. ضرب عامل النظافة على المسرح |شاهد

حسن شاكوش
حسن شاكوش

كعادته يبحث دائما محمد عامل النظافة عن أى حدث فني للظهور فيه، ومصاحبة نجوم المجتمع على الرغم من كونه أصبح شخص مرفوض تماما لدى الكثيرين، وهو ما عرضه للشد والجذب مع أحد البودى جاردات فى حفل زفاف كامبا مدير أعمال حسن شاكوش. 

 

تفاصيل الواقعة

 

وتعود تفاصيل الواقعة إلى الأسبوع الماضي عندما قرر محمد عامل النظافة حضور حفل زفاف كامبا مدير أعمال حسن شاكوش والذى شهد حضوره عدد كبير من نجوم المهرجانات وكان على رأسهم حسن شاكوش وحمو بيكا ورضا البحراوي.

وفور وصول محمد الحفل حاول الصعود على المسرح أثناء تواجد شاكوش للتصوير والغناء معه و"أخذ اللقطة"، إلا أن البودي جاردات اعترضوا طريقه وقاموا بالتشاجر معه وكادت الأمور قد تصل إلى حد الاشتباكات بالأيدي إلا أن أحد الحضور تدخل واصطحب عامل النظافة خارج الفرح.

 

حقيقة خلافه مع عصام شعبان 

 

ومن ناحية أخرى قال محمد عامل النظافة صاحب واقعة الكشرى التحرير أنه طلب من عصام شعبان عبد الرحيم تقديم أغنيه معه  موضحا أنه لا يوجد خلاف بينهما.
 

وأضاف صاحب واقعة كشري التحرير، خلال حواره مع الإعلامية مايا الشربيني ببرنامج "ساعة زمن" المذاع على قناة صدي البلد2، تقديم الإعلامية مايا الشربيني، أنه انضم لـ ورشة فنية، من أجل أن يغني، وايضًا أنضم لـ ورشة غناء من أجل أن يغني.

ولفت إلى أنه يتلقى عروض للمشاركة فى الأعمال الفنية، وأنه سعيد بما وصل له: “ده كرم من ربنا والحمد لله”.

وأشار صاحب واقعة كشري التحرير إلى أنه منذ الصغر يتمنى أن صبح فنان، وبحمد الله يحقق حلمه الآن، معلقًا: “كان نفسى أبقى فنان وجت من عند ربنا وفرحان”.

وأوضح أنه يسعى للحصول على تصريح من نقابة الموسيقيين، بعد أن غنى وشارك فى أعمال فنية".

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