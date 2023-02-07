ألمانيا توافق على تسليم 178 دبابة ليوبارد-1 إلى أوكرانيا

وافقت الحكومة الألمانية اليوم الثلاثاء، على إرسال 178 دبابة من طراز "ليوبارد-1"، إلى أوكرانيا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "دير شبيجل" الألمانية، فقد وافق مجلس الأمن الفيدرالي الألماني التابع للحكومة في برلين على تسليم 178 دبابة من طراز ليوبارد 1 لأوكرانيا.

وقالت الصحيفة إن ذلك الرقم أكبر بكثير مما تم الإعلان عنه سابقًا، حيث كان قد تم الإعلان في وقت سابق عن إرسال88 دبابة فقط.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر إن الدبابات سيتم إرسال جزء منها هذا الصيف، فيما سيتم إرسال الجزء الأكبر منها في العام المقبل.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار الحكومة الألمانية الشهر الماضي، وسط ضغوط دولية، لتسليم دبابات قتال ليوبارد 2 إلى أوكرانيا للمشاركة في مواجهة الغزو الروسي.

وكانت وزيرة الدفاع الكندية، أنيتا أناند، قد أعلنت السبت، أن بلادها أرسلت أولى دبابات "ليوبارد 2" من عدة دبابات قررت تسليمها إلى أوكرانيا.

وقالت أناند على تويتر: "اليوم غادرت طائرة من القوات الجوية الملكية الكندية وعلى متنها أول دبابة قتالية رئيسية من طراز "ليوبارد 2" ترسلها كندا إلى أوكرانيا".