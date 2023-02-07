عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا توافق على تسليم 178 دبابة ليوبارد-1 إلى أوكرانيا

ألمانيا توافق على
ألمانيا توافق على تسليم 178 دبابة ليوبارد-1 إلى أوكرانيا

وافقت الحكومة الألمانية اليوم الثلاثاء، على إرسال 178 دبابة من طراز "ليوبارد-1"، إلى أوكرانيا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "دير شبيجل" الألمانية، فقد وافق مجلس الأمن الفيدرالي الألماني التابع للحكومة في برلين على تسليم 178 دبابة من طراز ليوبارد 1 لأوكرانيا.

وقالت الصحيفة إن ذلك الرقم أكبر بكثير مما تم الإعلان عنه سابقًا، حيث كان قد تم الإعلان في وقت سابق عن إرسال88 دبابة فقط.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر إن الدبابات سيتم إرسال جزء منها هذا الصيف، فيما سيتم إرسال الجزء الأكبر منها في العام المقبل.

هجوم جريء.. إعلان عاجل من رئيس الشيشان عن موعد نهاية حرب أوكرانيا

أوكرانيا.. إعلان عاجل من زيلينسكي بشأن تعيين وزير داخلية ورئيس جديد لجهاز الأمن

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار الحكومة الألمانية الشهر الماضي، وسط ضغوط دولية، لتسليم دبابات قتال ليوبارد 2 إلى أوكرانيا للمشاركة في مواجهة الغزو الروسي.

وكانت وزيرة الدفاع الكندية، أنيتا أناند، قد أعلنت السبت، أن بلادها أرسلت أولى دبابات "ليوبارد 2" من عدة دبابات قررت تسليمها إلى أوكرانيا.

وقالت أناند على تويتر: "اليوم غادرت طائرة من القوات الجوية الملكية الكندية وعلى متنها أول دبابة قتالية رئيسية من طراز "ليوبارد 2" ترسلها كندا إلى أوكرانيا".

المانيا أوكرانيا برلين ليوبارد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تواصل الهبوط .. تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

قانوني: اتحاد الكرة مهدد بالغرامة وحبس رئيسه في شكوى الزمالك

هجوم جريء.. إعلان عاجل من رئيس الشيشان عن موعد نهاية حرب أوكرانيا

5 قرارات هامة من الأعلى للإعلام ضد تجاوزات البرامج الرياضية

فبراير استثنائي| الأرصاد تطلق إنذار عاجلا حول طقس الـ 24 ساعة المقبلة

تراجع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء والكيلو يسجل 66 جنيهاً

درجة الحرارة تحت الصفر لأول مرة في مصر.. تحذير جديد من الأرصاد

تنبأ بكارثة تركيا.. باحث هولندي يتوقع زلزالا مدمرا في 3 دول جديدة

موضوعات متعلقة

3703 قتلى.. حصيلة جديدة لأعداد ضحايا الزلزال في تركيا

رئيس حكومة بريطانيا يجري تعديلات وزارية للوفاء بتعهداته الاقتصادية

غرق مدينة بالكامل.. كارثة جديدة تضرب تركيا بعد ساعات من الزلزال |فيديو

بعد ساعات من الزلزال.. هزة ارتدادية جديدة تضرب سوريا

تركيا تعلن انهيار 6217 مبنى جراء الزلزال

العراق يفتح جسرا جويا إلى سوريا وتركيا لإرسال المساعدات الإغاثية

الولايات المتحدة: لم نناقش إعادة جدولة زيارة بلينكن إلى الصين

منظمة الخوذ البيضاء: ارتفاع ضحايا الزلزال بشمال غرب سوريا إلى 700 قتيل

ترشيحاتنا

مفاجأة غير سارة.. الفرنسيون يكشفون عن سقوط وشيك لـ زيلينسكي

خالد الجندي: لا توجد وسيلة في العالم تتنبأ بالزلازل ولا قوة تمنعها

الأرصاد تحذر من طقس الـ 24 ساعة المقبلة.. تفاصيل

بعد كسرها المليون .. سعر ومواصفات فيات 500X موديل 2023

بعد تراجعها اليوم.. هل تواصل أسعار الدواجن الهبوط؟

إحساس بالخطر.. إسرائيل تزيد عدد تصاريح حمل السلاح بمقدار 5 أضعاف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور للمفرج عنهم بعد قرار لجنة العفو الرئاسي.. شاهد

بعد ضبط فراخ فاسدة فى مطعم..علامات تكشف الدواجن المطهية بمجرد النظر

بآلاف الجنيهات.. سعر خرافي لإطلالة أحلام الشامسي الأخيرة

بالدولار والمصري.. لن تتخيل سعر الفستان الأبيض لـ أصالة نصري

فيديو

صاحب تاريخ.. ماذا قال أنشيلوتي عن الأهلي| فيديو جراف

إمام عاشور يغني للأهلي بعد رحيله عن الزمالك.. ما القصة.. فيديوجراف

كريم فهمي لـ «صدى البلد»: أنا شخصية «توكسيك».. وزوجتي تتحملني كثيرا

درجة الحرارة تحت الصفر لأول مرة في مصر.. تحذير جديد من الأرصاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

اﻟﻤﺰﻳﺪ