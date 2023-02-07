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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

سرعته تتباطأ.. هل يتسبب تغير دوران اللب الداخلي للأرض في الزلازل المدمرة؟

طبقات الكوكب واللب
طبقات الكوكب واللب الداخلي للأرض

ربط الكثير بين الزلازل المتكررة والدراسة التي قلبت موازين علم الجيولوجيا قبل أسابيع بأن لب الأرض أصبح يدور ابطأ مقارنة بباقي مكونات الكوكب، إذ تشير قياسات موجات الزلازل التي تنتقل عبر اللب الداخلي للأرض إلى أن دورانها قد يكون بطيئًا ، مما يغير اتجاهه بالنسبة لبقية دوران الكوكب.

الزلازل وبطء اللب الداخلي للأرض

وبحسب مجلة “فيزيكس” العلمية قد تكون النواة الداخلية الكثيفة للأرض تدور ببطء أكثر من بقية الكوكب.

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وقد يؤدي اللب الداخلي الصلب لكوكبنا إلى إبطاء دورانه وتبديل اتجاهات الدوران بالنسبة لبقية الكوكب، ويبدو أن هذا جزء من دورة تستمر حوالي 60 عامًا حيث يتسارع اللب بشكل دوري ثم يصبح ابطأ مرة أخرى.

وكشف البحث أن اللب الداخلي للأرض، وهو كرة حديدية ساخنة بحجم كوكب بلوتو ، قد توقف عن الدوران أسرع من سطح الكوكب ، وربما يدور الآن بشكل أبطأ منه.

وعلى مدار السنوات الماضية كانت آلية دوران اللب الداخلي موضع نقاش بين العلماء، ومن المتوقع أن يثبت البحث الأخير أنه مثير للجدل.

وحتى الآن ما يُعرف عن اللب الداخلي يأتي من قياس الفروق الدقيقة في الموجات الزلزالية، الناتجة عن الزلازل أو الانفجارات أثناء مرورها عبر منتصف الأرض.

العلاقة بين الزلازل واللب الداخلي للأرض

لكن البحث الأخير المثير للجدل والمنشور في مجلة “Nature Geoscience” حلل الموجات الزلزالية من الزلازل المتكررة على مدى العقود الستة الماضية.

وصرح معدو الدراسة “شياودونغ سونغ” و"يي يانغ" من جامعة بكين الصينية لوكالة فرانس برس: "نعتقد أن اللب الداخلي يدور ، بالنسبة لسطح الأرض ، ذهابًا وإيابًا ، مثل التأرجح، ودورة واحدة من الأرجوحة حوالي سبعة عقود".

وقالت الدراسة إن اللب الداخلي بدأ يدور بشكل أسرع قليلاً من بقية الكوكب في أوائل السبعينيات، وأضافت أنها كانت تتباطأ قبل أن تتزامن مع دوران الأرض حوالي عام 2009.

وتابعت الدراسة إنه كان هناك اتجاه سلبي منذ ذلك الحين، مما يعني أن اللب الداخلي يدور الآن بشكل أبطأ من السطح، وتوقع الباحثون أن التغيير القادم سيحدث في منتصف الأربعينيات من القرن الماضي.

وحتى الآن، لا يوجد الكثير مما يشير إلى أن ما يفعله اللب الداخلي له تأثير كبير على سكان السطح، لكن الباحثين قالوا إنهم يعتقدون أن هناك روابط بين جميع طبقات الأرض ، من اللب الداخلي إلى السطح.

علماء يعلقون على نظرية الزلازل ولب الأرض

وقالوا "نأمل أن تحفز دراستنا بعض الباحثين على بناء واختبار نماذج تعامل الأرض كلها كنظام متكامل" وأعرب خبراء غير مشاركين في الدراسة عن حذرهم بشأن النتائج التي توصلت إليها ، مشيرين إلى عدة نظريات أخرى ، وحذروا من أن العديد من الألغاز لا تزال قائمة حول مركز الأرض.

قال جون فيدال ، عالم الزلازل في جامعة جنوب كاليفورنيا: "هذه دراسة متأنية للغاية قام بها علماء ممتازون وضعوا الكثير من البيانات"، وأضاف “لكن لا أحد من النماذج يشرح جميع البيانات بشكل جيد في رأيي”.

نشر “في دال” بحثًا العام الماضي يقترح أن النواة الداخلية تتأرجح بسرعة أكبر، وتتأرجح كل ست سنوات أو نحو ذلك.

واعتمد عمله على الموجات الزلزالية من انفجارين نوويين في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات، وكان هذا الإطار الزمني قريبًا من النقطة التي يقول فيها بحث يوم الاثنين إن اللب الداخلي كان آخر مرة متزامنًا مع دوران الأرض - وهو ما أطلق عليه فيدال نوع من الصدفة.

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