المساعدات المصرية تصل إلى تركيا

أعلن القائم بأعمال السفير التركي في القاهرة، صالح موتلو شن وصول طائرتين عسكريتين مصريين محملتنا بالمساعدات إلى بلاده.

ونشر القائم بأعمال السفير التركي في القاهرة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة للمساعدات المصرية وعلق عليها قائلا: "وصلت طائرتان عسكريتان مصريتان تحملان مساعدات طبية إلى مطار أضنة".

وفي وقت سابق، كان "شن"، قد وجه الشكر لمصر وللجهات العليا على التعاون الذي أبدته وزارة الخارجية في هذا اليوم الأليم والصعب.. جاء ذلك تعليقًا على بيان وزارة الخارجية عن تعازي مصر وتضامنها مع الشعبين التركي والسوري، لمن فقدوا أرواحهم في الزلزال المدمر الذي وقع في تركيا وسوريا وبعض دول منطقة شرق المتوسط.

وأكد السفير في منشور على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم، أن بلاده تشهد يومًا صعبًا، بسبب الزلزال المدمر، مضيفًا أن أنقرة مستعدة للتعامل مع هذه الكارثة الطبيعية بكافة مؤسساتها بقيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.