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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مقتل شاب على يد طليق والدته بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي شاب مصرعه، اليوم الثلاثاء، بطلق ناري إثر خلاف بين والدته وطليقها خلال الفترة الحالية، فيما تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى لحين انتهاء التحقيقات في الواقعة.

 

وكان قد تلقي اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد مصرع “فارس.ع.م”، داخل شقة سكنية بمساكن ايجكو بمدينة المستقبل، ونقل الجثمان إلى مستشفى الحميات.


وانتقل ضباط المباحث الجنائية في مركز شرطة ابوصوير إلى مكان الحادث لفحص الجثمان ومعرفة سبب مقتل المجني عليه، فيما بدأت التحقيق مع والدته.


وقالت المصادر الأمنية إن الشاب أصيب بطلق ناري في الرأس مما تسبب في تهتك الجمجمة وخروج أجزاء من المخ وتوفي الحال.


وأضافت المصادر أن المجني عليه توفي بسبب خلاف بين والدته وطليقها وتدخله للدفاع عنها في كل مرة  يحضر فيها إلي منزلها لتهديدها لعدم رغبتها في العودة له مرة أخرى.

مدينة المستقبل الاسماعيلية مستشفى الحميات مدير امن الاسماعيلية امن الاسماعيلية

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