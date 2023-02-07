محافظ جنوب سيناء: مهرجان الهجن المصري الإماراتي الثاني سيكون مختلفا

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن مهرجان الهجن المصري الاماراتي الثاني سيكون مختلفا عما سبق من مهرجانات نظراً للتطوير الهائل الذي شهده مضمار الهجن ليرتقي بخدماته المقدمة للمشاركين، استناداً للمعايير المتعارف عليها من قبل الاتحاد الدولي للهجن.

جاء ذلك خلال قيام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بجولة تفقدية اليوم، وذلك ضمن الجولات التفقدية الدورية المستمرة لمتابعة المشروعات الجارية وتذليل العقبات التي قد تواجه التنفيذ.

وتابع محافظ جنوب سيناء، خلالها الأعمال الإنشائية للقرية التراثية بمضمار الهجن بشرم الشيخ والتي يتم إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك في اطار الاستعداد لاقامة المهرجان المصري الإماراتي الثاني لرياضة الهجن والتراث.

أشار المحافظ الى أن القرية تشمل 10 ورش حرفية، و 2 قاعة عرض، مخازن، مسرحا مكشوفا، مطعما بدويا، حدائق مفتوحة ولاند سكيب، مشيرا الى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من أماكن إيواء الهجن ( العزب)، والوحدة البيطرية، ومسجد الهجن.

ولفت الى أنه تم الانتهاء بالكامل من المنصة الرئيسية وأماكن الجمهور، وقاعة كبار الزوار، وجار الانتهاء من شبكة الطرق وإنشاء الميادين والجداريات . مشيرا الى أن هذا يأتي في إطار الاستعداد لانطلاق المهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن والتراث، والمزمع انعقاده منتصف مارس من العام الجاري.

وشدد المحافظ على ضرورة الانتهاء من باقي الأعمال وانهاء أعمال اللاند سكيب بالمنطقة بالكامل، استعدادا للمهرجان.

وأكد فودة أن المهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن سيكون مختلفاً عما سبق من مهرجانات نظراً للتطوير الهائل الذي شهده مضمار الهجن ليرتقي بخدماته المقدمة للمشاركين، استناداً للمعايير المتعارف عليها من قبل الاتحاد الدولي للهجن.

رافق المحافظ خلال الجولة،اللواء احمد الاسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، ، واللواء محمود السولية، مستشار المحافظ لشئون المحليات، وعدد من القيادات التنفيذية وكان في استقبالهم بالموقع ممثلو الشركات المنفذة.



الهجن

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