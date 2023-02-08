كليات جامعة القاهرة تحدد موعد تسجيل المقررات.. وكلية الآثار تطرح الجداول الدراسية للفصل الدراسى الثانى

آثار القاهرة : محاضرات الفصل الدراسى الثانى تبدأ السبت المقبل

كلية الآداب تعلن موعد عقد الامتحان التكميلى

بعد إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول بكليات جامعة القاهرة للعام الجامعى 2022-2023 ، بدأت الكليات فى إعلان موعد تسجيل المقررات الدراسية الخاصة بالفصل الدراسى الثانى بالإضافة إلى الجداول الدراسية النهائية قبل البدأ الفصل الجديد الأسبوع المقبل .

ومن جانبه ، أوضح الدكتور أحمد الشريف عميد كلية العلوم جامعة القاهرة ، عن مواعيد التسجيلات والشرائح للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2022-2023 .

وقال الدكتور أحمد الشريف ، بدء تسجيل المقررات الدراسية منذ يوم السبت الموافق 4 فبراير وتستمر حتى السبت 18 فبراير ، مؤكدا أنه يتم استقبال مشاكل التسجيل من الفترة 19 حتى 21 فبراير .

وفى نفس السياق ، أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة ، عن الجداول الدراسية للفصل الدراسى الثانى .

وقال الدكتور أحمد رجب ، تم طرح الجداول الدراسية للجميع الفرق على الموقع الرسمى للكلية استعدادا لبدء الفصل الدراسى الثانى الأسبوع المقبل ، مؤكدا على أنه سيتم فتح أيضا باب الالتماس على نتيجة الفصل الدراسى الأول أمام طلاب البكالوريوس .

وفى نفس السياق ، أعلنت الدكتورة عبير عبد السلام عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة ، جدول الامتحان التكميلى للطلاب المتوجب عليهم استكمال مواد دراسية

وقال الدكتورة عبير عبد السلام ، أن الامتحان التكميلى ، تبدأ يوم الخميس الموافق 16 فبراير الجارى حتى الخميس 23 من نفس الشهر حضوريا بالكلية ، مؤكدة على أن اخر ميعاد لدفع رسوم الامتحان قبل بدايتها باسبوعين .

وكانت قد أعلنت كلية الطب البيطري ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المستوى الأول والثاني وذلك بنسبة نجاح تتراوح بين 97% إلى 99%، كما أعلنت كلية العلوم النتائج منذ وقت مبكر وكانت من أوائل الكليات التي أعلنت النتيجة، وذلك بعد انتهاء عملية التصحيح الفوري والرصد التي بدأت مباشرة عقب انتهاء كل امتحان.

وفي وقت سابق تم إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول في كليات الزراعة، والهندسة، والآثار، والتربية للطفولة المبكرة، والعلاج الطبيعي، كما تعلن في الأيام القليلة القادمة نتائج باقي الكليات تباعًا.

جدير بالذكر أن كليات جامعة القاهرة اختتمت الأسبوع الماضي، امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي أداها نحو 270 ألف طالب وطالبة بمختلف الفرق الدراسية بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2023، وقد وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، منذ بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول، بانتظام أعمال الكنترولات بالكليات بالتوازي مع عقد الامتحانات، وإتمام التصحيح والرصد مباشرة عقب انتهاء كل امتحان لسرعة إعلان نتائج جميع الفرق الدراسية وإتاحتها إلكترونيًا على مواقع الكليات.