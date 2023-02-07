شركات التأمين تسدد لعملائها 2.1 مليار جنيه تعويضات خلال أكتوبر الماضي

أعلنت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة التعويضات التأمينية خلال أكتوبر الماضي بنسبة 10.9% على أساس سنوي.

كشفت الرقابة المالية أن قيمة التعويضات التى سددتها شركات التأمين لعملائها خلال أكتوبر 2022 بلغت 2.1 مليار جنيه مقابل 1.9 مليار جنيه خلال أكتوبر 2021، بمعدل 10.9%.

وأوضح التقرير الصادر عن هيئة الرقابة المالية حول أداء القطاع المالى غير المصرفى خلال أكتوبر 2022، أن قيمة التعويضات المسددة بنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت 817 مليون جنيه خلال أكتوبر 2022، مقابل 948.7 مليون جنيه خلال نفس الشهر من عام 2021، بتراجع 13.9 %.

وأضاف تقرير الرقابة المالية ، أن قيمة التعويضات المسددة بنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال سجلت 1.3 مليار جنيه خلال أكتوبر الماضي، مقابل 992.3 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2021، بزيادة 34.6%.

وأظهر تقرير الرقابة المالية أن قيمة التعويضات المسددة بنشاط التأمين التجاري ارتفعت بنحو 13.3% لتسجل 1.9 مليار جنيه خلال أكتوبر 2022، مقارنة 1.7مليار جنيه خلال الشهر ذاته من العام الماضي.

وأشار تقرير الرقابة المالية إلى أن قيمة التعويضات المسددة لعملاء شركات التأمين التكافلي بلغت نحو 185.6 مليون جنيه خلال أكتوبر 2022، مقابل 204.6مليون جنيه خلال أكتوبر 2021، بانخفاض قدره 9.4%.