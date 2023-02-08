ارتفاع أسعار جيب رينيجيد فى مصر

أعلن وكيل سيارات جيب فى مصر ، عن زيادة سعرية جديدة للسيارة رينيجيد موديل 2022 ، ضمن الزيادات التي شهدتها العديد من السيارات خلال شهر فبراير الجارى .

السيارة جيب رينيجيد موديل 2022

وأوضح وكيل جيب فى مصر ، أن السيارة رينيجيد موديل 2022 ، ارتفع سعرها بقيمة بلغت من 175 ألف جنيه الى 200 الف جنيه ، وهى تعتبر ضمن فئة السيارات الهاتشباك داخل السوق المصرى .

وتعتبر السيارة جيب رينيجيد موديل 2022 ، من اصغر السيارات بتشكيلة جيب ، حيث تات بهيكل خارجى بطول 4.230 متر، وبعرض يبلغ 1.800 متر، و 1.690 متر للارتفاع، كما تأتي بقاعدة عجلات طولها 2.570 متر.

السيارة جيب رينيجيد موديل 2022

وتاتى السيارة جيب رينيجيد موديل 2022 ، على خيارات من محركين ، اولهما محرك 4 سلندر تيربو سعة 1400 سي سي، يضخ 140 حصانا، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكي من 6 نقلات، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11 ثانية.

السيارة جيب رينيجيد موديل 2022

اما محرك جيب رينيجيد موديل 2022 ، الثانى فياتى تيربو سعة 1400 سي سي ايضا، ولكن بقوة 170 حصانا، و 250 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، إلى جانب ناقل حركة يعمل بتقنية الدفع الرباعي مكون من 9 سرعات، بينما تستغرق السيارة 8.8 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات 0.

وتحتوى السيارة جيب رينيجيد موديل 2022 ، فرامل يد كهربائية، وخاصية رصد النقاط العمياء، وتحديد المسارات، مع بلوتوث ومدخل AUX، ومرايات جانبية كهربائية التحكم ايضا، ومكابح ABS المانعة للانغلاق، ونظام توزيع قوة الدفع على الفرامل EBD، وتقنية دعم المكابح BA، مع الثبات الديناميكي، والمساعدة على تجاوز المرتفعات .

السيارة جيب رينيجيد موديل 2022

اما عن أسعار جيب رينيجيد موديل 2022

- أول فئة Longitude بسعر 895 ألف جنيه بدلاً من 720 ألف جنيه بزيادة 175 ألف جنيه.

- ثاني فئة لميتيد بانوراما بسعر 975 ألف بدلاً من 795 ألف جنيه بزيادة 180 ألف جنيه.

- ثالث فئة لميتيد دفع رباعي بسعر مليون و50 ألف جنيه بدلاً من 850 ألف جنيه بزيادة 200 ألف جنيه.