ارتفاع أسعار جيب رينيجيد فى مصر

أعلن وكيل سيارات جيب فى مصر ، عن زيادة سعرية جديدة للسيارة رينيجيد موديل 2022 ، ضمن الزيادات التي شهدتها العديد من السيارات خلال شهر فبراير الجارى .
وأوضح وكيل جيب فى مصر ، أن السيارة رينيجيد موديل 2022 ، ارتفع سعرها بقيمة بلغت من 175 ألف جنيه الى 200 الف جنيه ، وهى تعتبر ضمن فئة السيارات الهاتشباك داخل السوق المصرى .
وتعتبر السيارة جيب رينيجيد موديل 2022 ، من اصغر السيارات بتشكيلة جيب ، حيث تات بهيكل خارجى بطول 4.230 متر، وبعرض يبلغ 1.800 متر، و 1.690 متر للارتفاع، كما تأتي بقاعدة عجلات طولها 2.570 متر.
وتاتى السيارة جيب رينيجيد موديل 2022 ، على خيارات من محركين ، اولهما محرك 4 سلندر تيربو سعة 1400 سي سي، يضخ 140 حصانا، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكي من 6 نقلات، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11 ثانية.
اما محرك جيب رينيجيد موديل 2022 ، الثانى فياتى تيربو سعة 1400 سي سي ايضا، ولكن بقوة 170 حصانا، و 250 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، إلى جانب ناقل حركة يعمل بتقنية الدفع الرباعي مكون من 9 سرعات، بينما تستغرق السيارة 8.8 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات 0.
وتحتوى السيارة جيب رينيجيد موديل 2022 ، فرامل يد كهربائية، وخاصية رصد النقاط العمياء، وتحديد المسارات، مع بلوتوث ومدخل AUX، ومرايات جانبية كهربائية التحكم ايضا، ومكابح ABS المانعة للانغلاق، ونظام توزيع قوة الدفع على الفرامل EBD، وتقنية دعم المكابح BA، مع الثبات الديناميكي، والمساعدة على تجاوز المرتفعات .
اما عن أسعار جيب رينيجيد موديل 2022
- أول فئة Longitude بسعر 895 ألف جنيه بدلاً من 720 ألف جنيه بزيادة 175 ألف جنيه.
- ثاني فئة لميتيد بانوراما بسعر 975 ألف بدلاً من 795 ألف جنيه بزيادة 180 ألف جنيه.
- ثالث فئة لميتيد دفع رباعي بسعر مليون و50 ألف جنيه بدلاً من 850 ألف جنيه بزيادة 200 ألف جنيه.