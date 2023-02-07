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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أكثر الأيام دموية.. إعلان صادم من أوكرانيا بشأن الحرب

حرب روسيا وأوكرانيا
حرب روسيا وأوكرانيا

قالت أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، إن الساعات الأربع والعشرين الماضية كانت الأكثر دموية في الحرب حتى الآن بالنسبة لقوات الجيش الروسي في الوقت الذي تواصل فيه موسكو هجومها الشتوي المكثف في الشرق، حيث جلبت عشرات الآلاف من القوات التي تم حشدها حديثًا إلى ساحة المعركة.

ولم يتسن التحقق من المزاعم الأوكرانية بشكل مستقل، كما زعمت روسيا أنها قتلت أعدادًا كبيرة من القوات الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة.

وعادة ما يُنظر إلى عدد ضحايا العدو من أي من الجانبين على أنه غير موثوق به، وقدمت كييف القليل من التفاصيل عن المعارك الأخيرة.

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لكن التأكيد على أن القتال كان الأكثر دموية حتى الآن يناسب الأوصاف من كلا الجانبين لحملة متصاعدة من حرب الخنادق المتلاصقة، والتي تركت ساحات القتال المغطاة بالثلوج في شرق أوكرانيا مليئة بالجثث.

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