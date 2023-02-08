ماذا يحدث للجسم عند تناول البقدونس بكثرة؟ .. إليك الفوائد والأضرار

يعد البقدونس من أرخص النباتات والخضروات المتواجدة فى الأسواق ويمكن استخدامه بأكثر من طريقة سواء فى السلطات أو فى الطهى أو كمشروب دافي بل يستخدم أيضا فى بعض وصفات البشرة والشعر

فوائد البقدونس

وبالرغم من فوائد البقدونس العديدة إلا أن له بعض الأضرار الصحية والتى نعرضها لكم وفقا لموقع “tuasaude”

يعالج التهابات المسالك البولية

يمتلك البقدونس إجراءات مضادة للميكروبات ومدر للبول ، والتي يمكن أن تساعد في ظهور التهابات المسالك البولية المتكررة وتحقق من وصفات شاي البقدونس التي يمكن استخدامها لعلاج عدوى المسالك البولية.

تقوية جهاز المناعة

يمكن أن يساعد البقدونس في تقوية المناعة وتقوية جهاز المناعة لأنه غني بفيتامين C والزنك وفيتامين A ويحتوي أيضًا على خصائص مضادة للميكروبات.

المناعة

إدارة مرض السكري

يمكن أن يكون تناول البقدونس مفيدًا لمرضى السكر في زيادة نسبة السكر في الدم بانتظام وحماية الكبد بسبب تأثيره المضاد للأكسدة بالإضافة إلى ذلك تساعد مركبات الفلافونويد الموجودة في البقدونس على منع ظهور مرض السكري مما يجعله خيارًا رائعًا للمرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض السكري.

تحسين ضغط الدم وعلاج احتباس السوائل

البقدونس غني بالبوتاسيوم الضروري لإخراج الصوديوم عن طريق البول كما أنه يمتلك خصائص مدر للبول ويساعد هذان العاملان على خفض ضغط الدم ومكافحة احتباس السوائل وتعرف على مدرات البول الطبيعية الأخرى التي يمكن أن تساعد في احتباس السوائل.

منع وعلاج فقر الدم

لأن هذا النبات غني بالحديد وحمض الفوليك ، يمكن أن يكون مفيدًا في علاج فقر الدم، بالإضافة إلى ذلك يحتوي البقدونس أيضًا على فيتامين سي الذي يساعد على امتصاص الحديد في الأمعاء.

انيميا

تعزيز صحة العين والرؤية

البقدونس غني بالكاروتينات ، وخاصة اللوتين والزيازانثين ، وهي مكونات تساعد في الحفاظ على الرؤية وتعزيز صحة العين وتظهر بعض الدراسات أن هذه المركبات تساعد في منع التنكس البقعي المرتبط بالشيخوخة وهو مرض يمكن أن يؤدي إلى العمى.

حماية الجلد

يحتوي البقدونس على اللوتين وهو نوع من الكاروتين الذي يحتوي على عمل مضاد للأكسدة، ويساعد على تقليل الضرر التأكسدي في الطبقات العليا من الجلد الناجم عن الأشعة فوق البنفسجية ودخان السجائر والتلوث وهذا يمكن أن يساعد في منع الشيخوخة المبكرة، ولكنه يعزز تكوين الكولاجين في الجسم مما يقلل من ترهل الجلد ويجعل البشرة مشدودة ومرنة.

الامراض الجلدية

منع ظهور حصوات الكلى

يساعد البقدونس على تحفيز التخلص من السوائل في الجسم على الرغم من أن إحدى الدراسات تشير إلى أنه يمكن أن يساعد أيضًا في إفراز البول للكالسيوم وزيادة درجة الحموضة في البول و يمكن أن تمنع هذه العوامل معًا تكوين حصوات الكلى.



الوقاية من السرطان والأمراض المزمنة

البقدونس غني بمضادات الأكسدة والفلافونويد والكاروتينات وهي مركبات تساعد على مكافحة الأضرار الخلوية التي تسببها الجذور الحرة وكذلك الإجهاد التأكسدي وترتبط هذه العمليات بتطور السرطان والأمراض المزمنة الأخرى.

ترتبط مركبات الفلافونويد بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والسمنة و يمكن أن تمنع الكاروتين ، مثل اللوتين ، نمو الخلايا السرطانية في سرطان الثدي، و فيتامين سي، الموجود في البقدونس ويمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

منع أمراض القلب

البقدونس غني بحمض الفوليك ، فيتامين ب المركب الذي يمنع تكوين لويحات دهنية على طول الأوعية الدموية ويساعد ذلك في الحفاظ على صحة الأوعية الدموية والوقاية من أمراض مثل تصلب الشرايين أو الاحتشاء أو السكتة الدماغية.

كما أنه يحتوي على فيتامين K الذي يحسن صحة الأوعية الدموية من خلال إبقائها مرنة ومنع تراكم الكالسيوم الذي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في القلب والأوعية الدموية مثل تصلب الشرايين.

يحسن الهضم

تشير بعض الدراسات العلمية إلى أن البقدونس قد يكون مفيدًا في علاج القرحة المعوية وقد يحمي هذا النبات الغشاء المخاطي في المعدة ويمنع إفراز المعدة.

مشاكل الهضم

تعزيز صحة العظام

البقدونس غني بفيتامين K الذي يساعد في تكوين العظام بسبب نشاط بانيات العظم المعزز، كما أنها مسؤولة عن تنشيط بعض البروتينات التي تزيد من كثافة العظام ، ويمكن أن تحفز التصاق الكالسيوم بالعظام والأسنان بشكل أفضل مما يمنع هشاشة العظام.

أضرار البقدونس



يجب عدم تناول البقدونس من قبل الأشخاص الذين يعانون من مشاكل كلوية حادة ، مثل الفشل الكلوي الحاد أو المزمن أو المتلازمة الكلوية.

يجب تجنبه من قبل الأشخاص الذين خضعوا لعملية جراحية منذ أقل من شهر واحد.

بالإضافة إلى ذلك لا ينبغي تناول شاي البقدونس من قبل النساء الحوامل أو المرضعات ، لأن التأثير يمكن أن يتداخل مع نمو الطفل أو إنتاج حليب الأم.

يحتوي البقدونس على كميات عالية من فيتامين K وقد تتفاعل مع الأدوية المضادة للتخثر مثل الوارفارين لذا يجب استشارة الطبيب قبل تناول البقدونس.

لا ينبغي تناول شاي البقدونس من قبل الأشخاص الذين يستخدمون مدرات البول حيث يمكن أن يؤدي إلى إفراز أكبر للمعادن أكثر مما هو مطلوب.