8000 شخص.. حصيلة جديدة غير نهائية لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

تواصل فرق عمليات الإنقاذ والبحث عن الناجين بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب كل من تركيا وسوريا وأودي بحياة الكثير حتي الآن، ووصل عدد قتلى الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، الذي أودى بحياة أكثر من 8000 شخص حتى الآن في تركيا وسوريا، والحصيلة الرسمية غير النهائية للضحايا في تركيا 5894 والجرحى 31,777.

وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن قواته ترسل 4 كتائب عسكرية من حدودها الغربية للمساعدة في عمليات الإنقاذ، مشيراً إلى فتح القواعد العسكرية لإيواء المدنيين.

أما في سوريا، فقضى 1712 شخصًا وأُصيب 3640 آخرون، بحسب السلطات السورية وعمال الإغاثة في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة.

كما أمضى مئات السوريين الخائفين من حدوث هزات أخرى، الليل في الشوارع والحدائق.

وتتوقع منظمة الصحة العالمية أن الزلزال قد يتسبب بسقوط 8 أضعاف عدد الضحايا الأولي المعلن.

ووقع الزلزال الأول الذي بلغت قوّته 7,8 درجة أمس يوم الاثنين، وشعر به سكان لبنان وقبرص وشمال العراق.

أعقب هذا الزلزال 185 هزة ارتدادية على الأقلّ بلغت شدّة إحداها 7,5 درجة ظهر الاثنين الماضي، وأخرى بقوة 5,5 درجة فجر يوم الثلاثاء.