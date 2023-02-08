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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يسرا اللوزي أبطال "جروب الماميز" يحتفلون بافتتاح الفيلم بالسعودية

صدى البلد

حضر منذ قليل صناع فيلم "جروب الماميز" الاحتفال بالعرض الخاص للعمل داخل احد اكبر السينمات بالسعودية.

وحضر الحفل ابطال "جروب الماميز" على رأسهم النجمة يسرا اللوزي و النجم محمد ثروت والنجم محمود حافظ ومنتج العمل محمد رشيدي وغيرهم من صناع العمل وسط حضور العديد من محبيهم و رواد السينما وبمجرد ظهور أبطال العمل قام الجميع بالالتفاف حولهم واستقبالهم والتقاط الصور السيلفي التذكارية مع أبطال العمل.

"جروب الماميز" بطولة  يسرا اللوزي و روبي  و دارين حداد و محمد ثروت و محمود حافظ و حازم ايهاب و تأليف إيهاب بليبل و غادة عبد العال وإنتاج محمد رشيدي رشيدي برودكشن وإخراج عمرو صلاح والذي يتم عرضه حاليا في دور العرض السينمائية بمصر وجميع الدول العربية و أوروبا و أمريكا و كندا .

مع العلم ان البرومو الدعائي للفيلم  على جميع مواقع التواصل الاجتماعي  قد حقق نسب مشاهدات عالية حيث تخطى الـ ١٣ مليون مشاهدة حتى الآن وذلك مع وقت عرض الفيلم بجميع دور العرض السينمائية وذلك نتيجة تفاعل العديد من الجمهور و رواد السوشيال ميديا معه .

يسرا اللوزي محمد ثروت جروب الماميز فيلم “جروب الماميز” روبي

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