حسين فهمي يقدم التعازي لأهالي ضحايا حطام الزلازل المدمرة بسوريا وتركيا ولبنان|شاهد

قدّم الفنان حسين فهمي التعازي لـ أهالي سوريا وتركيا ولبنان بسبب الزلازل المدمرة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وكتب فهمي: "أتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا والشهداء والمفقودين بين حطام الزلازل المدمرة بسوريا وتركيا ولبنان الأشقاء مع تمنياتي بالشفاء العاجل للمصابين وتمنياتي لأهاليهم بالصبر والسلوان وأدعو الله أن يتغمدهم برحمته الواسعة".



وعلي صعيد آخر، نشر الفنان حسين فهمى صورة جديدة عبر حسابه بتطبيق “إنستجرام” من كواليس مسلسل “سره الباتع”، المقرر عرضه فى رمضان المقبل.

وعلق حسين فهمى على الصورة قائلا: “ستوديو الصوت لتسجيل مقاطع جمل مصاحبة للصورة من مسلسل سره الباتع، إخراج خالد يوسف، كل عام وأنتم بخير”.

مسلسل "سره الباتع" دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين؛ العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال، أبرزهم أحمد فهمي، وريم مصطفى، وأحمد السعدني، وحنان مطاوع، وحسين فهمي، ونجلاء بدر، وعمرو عبد الجليل، وبيومي فؤاد، وصلاح عبد الله، وهالة صدقى، وأحمد وفيق، ومنة فضالي، وأحمد عبد العزيز، ومحمود قابيل، وعايدة رياض، وخالد سرحان، وآخرين من الفنانين المصريين والعرب.

تفاصيل عرض مسرحية “امسك حرامي”

وبدأ الفنان حسين فهمي في التحضير لمسرحيته الجديدة “امسك حرامي”، والتى يقدمها على المسرح الحديث في ثاني أيام عيد الفطر القادم.

وعقد حسين فهمي جلسة عمل مع مخرج المسرحية عصام السيد والفنان محسن منصور، رئيس المسرح الحديث، وخالد جلال، القائم بأعمال البيت الفني للمسرح، للوقوف على التفاصيل النهائية للعمل قبل بدء البروفات.

عرض "امسك حرامي" إخراج عصام السيد، وتأليف سارة هجرس، وبطولة الفنان حسين فهمى.