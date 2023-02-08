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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمدة 3 ساعات.. فصل الكهرباء عن هذه المناطق في كفر الشيخ

شبكات الكهرباء
شبكات الكهرباء

تشهد محافظة كفر الشيخ، اليوم، الأربعاء، فصل التيار الكهربائي عن عدد المناطق الواقعة بنطاق مركز ومدينة بيلا، بسبب إجراء أعمال الصيانة على أن يجرى إعادة التيار عقب الانتهاء من تلك الأعمال.

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وأوضح قطاع الكهرباء بكفر الشيخ، أن المناطق التي يتم فصل التيار الكهربائي عنها هي: مستشفى بيلا المركزي، مستشفي حميات بيلا، منطقة مجلس مدينة بيلا، منطقة ميدان التحرير «البوسطة»، منطقة مصرف أبو دشيش، حي المستشفي، حي أبو دشيش، حي القشلان، حي العطافي، حي أبو غنام، حي الفالوجا، حي فرحات، حي المشرفي، حي الصنايع، شارع النيل، شارع الثورة، شارع العبور، شارع الأهرام.

 

وتابع، وكذلك شارع الشونة القديمة، شارع مستشفي الحياة، التأمينات والمعاشات ومكتب البريد الضرائب العقارية والمركز الطبي الحضري ببيلا، منطقة الإدارة التعليمية بيلا، بنك مصر، منطقة محطة الصرف بمسجد التقوي، محطة مياه الجرايدة الرئيسية، الوحدة الصحية بعزبة يوسف، الوحدة المحلية بالناصرية، رفع المياه العشب، محطة رفع المياه بعزبة حلمي حسين، قرية كوم الحجنة وتوابعها، قرية حاذق وتوابعها، قرية دار السلام وتوابعها.

وحدد بيان قطاع الكهرباء أن موعد فصل التيار الكهربائي عن المناطق المذكورة، ابتداءً من الساعة التاسعة من صباح اليوم، الأربعاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً، وسيتم إجراء صيانة للمحولات الموجودة بتلك المناطق.

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