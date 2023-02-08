الطف بيهم يا رب.. أحمد زاهر ينعى ضحايا الزلزال المدمر بسوريا وتركيا

شارك الفنان أحمد زاهر في تقديم العزاء لأهالي ضحايا سوريا وتركيا في الزلزال المدمر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وكتب زاهر:"يارب الطف بيهم يارب الطف بيهم يارب و ارحم الضحايا و صبر اهاليهم خالص التعازي لاسر الضحايا ".

وعلي صعيد أخر ،قال الفنان أحمد زاهر فى تصريحات تليفزيونية: “في عداوة بيني وبين غادة عبد الرازق لكن من ناحيتها هي، أنا معملتلهاش حاجة نهائى، ممكن تكون مش بتحبني هي حرة مش هجبر حد إنه يحبني، براحتها، ورغم كدا هي من أقوى الممثلات في الوطن العربي وعملنا مع بعض مشاهد حلوة جدا في مسلسل حكاية حياة”.

وأضاف أحمد زاهر، فى تصريحاته: "مفيش كيمياء مع الفنانة غادة عبدالرازق بعيدا عن المجال المهني، ورغم ذلك هى من أقوى الممثلات فى الوطن العربى".