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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تياترو.. مسلسل جديد يجمع أحمد زاهر وروجينا

أحمد زاهر
أحمد زاهر

استقرت أسرة المسلسل الذى يقوم ببطولته روجينا وأحمد زاهر، على اسم «تياترو» كعنوان للعمل المقرر عرضه مع بدايات العام القادم.

وكثف المخرج رؤوف عبد العزيز، ساعات التصوير اليومية للانتهاء من التصوير في أقرب وقت ممكن ويقوم بمونتاج المشاهد أولا بأول. 

أبطال المسلسل 

ويشارك في بطولة العمل، أحمد زاهر وروجينا  أحمد بدير، كريم مغاوري، جنا صلاح، لأشينه لاشين، عابد عناني تأليف مصطفى شهيب.


ويأتي ذلك بالاستعانة بعدد من النجوم الكبار ليظهروا كضيوف شرف خلال حلقات المسلسل، وقام بكتابة حلقات المسلسل ورشة سيناريو جميع عناصرها من الشباب أيضًا.

المسلسل من إنتاج شركة «كوديكس» بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وذلك في إطار حرص المتحدة على الاستعانة بالشركات المصرية التي تقدم محتوى إنتاجي، ودرامي مميز ودعمًا لجيل صاعد من الممثلين الموهوبين.

يذكر أن المخرج رؤوف عبد العزيز، خاض تجربه الإخراج لأول مرة من خلال مسلسل الف ليلة وليلة، ثم قدم مجموعة من المسلسلات الناجحة منها طاقة نور، فوق السحب، قمر هادي، الطاووس، ومسلسل انحراف الذي عرض في رمضان الماضي.

احمد زاهر روجينا تياترو عفاف مصطفى

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