أفشة يشارك في مباراة ريال مدريد بفرمان من طبيب الفريق

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة ريال مدريد الإسباني اليوم الأربعاء في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة بملعب مولاي عبد الله بالمغرب في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

منح طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الضوء الأخضر لمشاركة محمد مجدي أفشة في مباراة ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

جاء ذلك بعد تعرض محمد مجدي قفشة لنزلة برد شديدة وتعافيه تماماً ليصبح جاهزا للمشاركة أمام ريال مدريد.

واجتاز محمد مجدي قفشة الكشف الطبي الذي خضع له وبات جاهزاً للمشاركة في مباراة ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي مونديال الأندية.

