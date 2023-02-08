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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس منطقة القاهرة للإسكواش: راعينا مواعيد دراسة الطلاب في جدول مباريات البطولة

الإسكواش
الإسكواش

قال المهندس أشرف الخولي رئيس منطقة القاهرة لـ الإسكواش، إنّ البطولة راعت مواعيد الدراسة للطلاب، ورغم أن الفترة الحالية إجازة منتصف العالم، لكن بعض المشاركين في البطولة يدرسون في مدارس إنترناشيونال، والدراسة مستمرة في هذه المدارس، وبالتالي فقد جرى مراعاة هذا الأمر في جدول مباريات البطولة.

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وأضاف الخولي ، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى: "معظم المباريات تبدأ من الساعة الواحدة أو الثانية أو الثالثة عصرا، وهو ما منح المشاركين مرونة للذهاب إلى المدارس ثم المشاركة في المباراة".

وتابع رئيس منطقة القاهرة للإسكواش: "يشارك في البطولة نحو 31 هيئة رياضية من محافظات الجمهورية، ومن ثم فإنهم يحتاجون إلى إقامة معينة، ومدينة نصر بها أماكن متنوعة في الإيجارات، وهو ما منح أولياء الأمور راحة كبيرة في الإقامة، حيث جرى توسيع قاعدة الاختيارات في مسألة محل الإقامة، كما أن الملاعب تصلح للعب وتجعل المشاركين يلعبون بالشكل الأفضل.

 

 

الاسكواش القناة الأولى المباراة محافظات

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