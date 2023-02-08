عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

روائع الانشاد الديني على مسرح ثقافة الإسماعيلية

المنشد أحمد حمدان
المنشد أحمد حمدان

 ينظم فرع ثقافة الإسماعيلية  باقة من الفاعليات الفنية والثقافية التى تهدف الى تنمية الموهوبين والمبدعين، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة و بتوجيهات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، و إقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب الصحفى محمد نبيل.


ويستعد قصر الثقافة الي إقامة حفلا فنيا مميزا ذات طابع دينى وروحانى، بمشاركة المنشد أحمد  حمدان.


من جانبه أعلن  المنشد أحمد  حمدان، عن تجهيزات اعداد برنامج لاكتشاف كنوز الانشاد الديني من التراث الإسلامي.
 
اضاف المنشد  أحمد حمدان  إن برامج المسابقات هي افضل  طريقة لاكتشاف  مواهب الإنشاد الديني ، خاصة في ظل  إقبال الكثير من الشباب على هذا المجال وإفراز هذه البرامج نجومًا نجحوا في إحياء  تراث الإنشاد الديني .


وأضاف المنشد أحمد حمدان إن برامج مثل "منشد الشارقة" نجحت  في بعث الروح في فن الإنشاد الديني ،  من خلال تبنيها اكتشاف  المواهب في مجال الإنشاد الديني في أنحاء العالم العربي  ومنحهم فرصة المشاركة والاحتكاك  لاكتساب الخبرة والاستماع لتوجيهات الخبراء في لجان التحكيم وتصعيد المتميزين منهم لمستويات أعلى  ووصولًا إلى اختيار الفائز بلقب "منشد الشارقة" كل عام وهو ما يعد إضافة كبيرة للإنشاد الديني.
 

وأشار "حمدان" الذي ينتمي لمركز أبو تيج في أسيوط ،  إلى أنه  وعدد من المنشدين من ابناء جيله عانوا كثيرًا  في وصول صوتهم واكتشاف موهبتهم ، لانتمائهم لمحافظات الصعيد، لعدم وجود برامج اكتشاف مواهب في الإنشاد في  فترات سابقة، إلا أنهم نجحوا لاحقًا في المشاركة بفقرات الإنشاد والمدح النبوي الشري في قنوات فضائية مثل "المديح".


ودعا  الشباب الذين يمتلكون موهبة الإنشاد إلى المشاركة في برامج اكتشاف المواهب ، أو اللجوء إلى توصسل صوتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي  ومنج الفرصة للجمهور للحكم عليهم، معربًا عن ثقته في  نجااح هذه الطريقة في اكتشاف مةاهب جديدة لأنه لا يوجد شخص يقدم على الإنشاد إلا إذا كانت لديه موهبة بالفعل.


ودعا " حمدان"  الشباب أيضًا إلى إعادة  اكتشاف ما وصفه بـ"كنوز الإنشاد الديني" من التراث الإسلامي وتقديمها  للجمهور، خاصة في ظل  الإقبال على متابعة حفلات الإنشاد الديني  في المناسبات  وفي القنوات المتخصصة.

قصور الثقافة وزير الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البانية رجع 20 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 8-2-2023

أسعار الذهب تواصل التراجع اليوم.. وهذا ثمن الجرام عيار 21 الآن

السعودية.. بيان عاجل بشأن سقوط إحدى مركبات قطار الحرمين واحتراقها

نزل التردد الآن| موعد مباراة الأهلي وريال مدريد مباشر اليوم والقنوات الناقلة

بعد تراجع الحرارة تحت الصفر.. الأرصاد تفجّر مفاجأة بخصوص الطقس

مفأجاة صادمة| هل حركت الزلازل المدمرة تركيا نحو الغرب 3 أمتار

يستحيل تنفيذ حكم القضاء|شوبير يكشف مفاجأة بشان أزمة وقف قيد لاعبي الزمالك

تقريبًا اتحسدت.. مرتضى منصور يكشف نتيجة اجتماع مجلس الزمالك الطارئ بمنزله

موضوعات متعلقة

مدبولي: صندوق النقد توقع انخفاض البطالة في مصر إلى أقل من 7%

دعاء الرعد والبرق والمطر.. 20 كلمة أفضل ما قالها النبي و210 أدعية مستجابة

حكم صيد السلاحف البحرية وهل يجوز أكلها؟.. دار الإفتاء ترد

"هُم الأحِبة إن جاروا".. ابتهال بديع للمنشد محمد الفيومي| خاص

حنان المطعني تخصص فقرة للإنشاد الديني والحديث عن مولد النبي

فضل سورة السجدة فجر الجمعة .. أسرارها عظيمة لا تغفلها

المداح أحمد مبارك قناوي: الإنشاد الديني في صعود.. وأحلم بمنشد الشارقة

انفصال المنشدة الزهراء لائق حلمي عن خطيبها ابن العمدة.. شاهد ماذا قالت؟

ترشيحاتنا

النقل: تصنيع 100 حافلة كهربائية محليا للعمل في مشروع الأتوبيس الترددي السريع

قناة مصرية وAEA.. بالتردد| القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والريال بكأس العالم للأندية

حوافز وتسهيلات لـ أصحاب المنشآت الصناعية للنهوض بالمنتج الوطني

شيخ الأزهر يدعو العالم للانتفاضة لإغاثة المحاصرين والمنكوبين فى سوريا وتركيا

وزير الرياضة يوجه بتطوير منصة «طور وغير» لإضافة خدمات للشباب

وزير الرياضة يشهد منافسات بطولة الجمهورية لألعاب القوى لقادرون باختلاف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صحة الجسد تبدأ من الفم.. أفضل معجون وفرشاة أسنان يمكن استخدامهما

زواج نجمي بوليوود سيدهارت مالهوترا وكيارا أدفاني| صور

يعيش باليابان.. بانشو أتعس قط في العالم لهذا السبب.. صور

كأنه عندنا.. مشاهد حفل زفاف صيني تثير الإعجاب عبر السوشيال ميديا..فيديو

فيديو

كاميرا مراقبة في عقار رقم ٧ تكشف أخلاق الجار غير الأمين والسكرتيرة

خرج حيًا بعد 82 ساعة تحت الأنقاض..قصة أكثم الناجي الوحيد من زلزال 92|فيديوجراف

ممنوع الخروج من المنزل.. إنذار عاجل بسبب الطقس خلال الساعات المقبلة|شاهد

مش أول مرة.. هل يفعلها الأهلى ويفوز على ريال مدريد بكأس العالم للأندية|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

اﻟﻤﺰﻳﺪ