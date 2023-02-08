روائع الانشاد الديني على مسرح ثقافة الإسماعيلية

ينظم فرع ثقافة الإسماعيلية باقة من الفاعليات الفنية والثقافية التى تهدف الى تنمية الموهوبين والمبدعين، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة و بتوجيهات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، و إقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب الصحفى محمد نبيل.



ويستعد قصر الثقافة الي إقامة حفلا فنيا مميزا ذات طابع دينى وروحانى، بمشاركة المنشد أحمد حمدان.



من جانبه أعلن المنشد أحمد حمدان، عن تجهيزات اعداد برنامج لاكتشاف كنوز الانشاد الديني من التراث الإسلامي.



اضاف المنشد أحمد حمدان إن برامج المسابقات هي افضل طريقة لاكتشاف مواهب الإنشاد الديني ، خاصة في ظل إقبال الكثير من الشباب على هذا المجال وإفراز هذه البرامج نجومًا نجحوا في إحياء تراث الإنشاد الديني .



وأضاف المنشد أحمد حمدان إن برامج مثل "منشد الشارقة" نجحت في بعث الروح في فن الإنشاد الديني ، من خلال تبنيها اكتشاف المواهب في مجال الإنشاد الديني في أنحاء العالم العربي ومنحهم فرصة المشاركة والاحتكاك لاكتساب الخبرة والاستماع لتوجيهات الخبراء في لجان التحكيم وتصعيد المتميزين منهم لمستويات أعلى ووصولًا إلى اختيار الفائز بلقب "منشد الشارقة" كل عام وهو ما يعد إضافة كبيرة للإنشاد الديني.



وأشار "حمدان" الذي ينتمي لمركز أبو تيج في أسيوط ، إلى أنه وعدد من المنشدين من ابناء جيله عانوا كثيرًا في وصول صوتهم واكتشاف موهبتهم ، لانتمائهم لمحافظات الصعيد، لعدم وجود برامج اكتشاف مواهب في الإنشاد في فترات سابقة، إلا أنهم نجحوا لاحقًا في المشاركة بفقرات الإنشاد والمدح النبوي الشري في قنوات فضائية مثل "المديح".



ودعا الشباب الذين يمتلكون موهبة الإنشاد إلى المشاركة في برامج اكتشاف المواهب ، أو اللجوء إلى توصسل صوتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي ومنج الفرصة للجمهور للحكم عليهم، معربًا عن ثقته في نجااح هذه الطريقة في اكتشاف مةاهب جديدة لأنه لا يوجد شخص يقدم على الإنشاد إلا إذا كانت لديه موهبة بالفعل.



ودعا " حمدان" الشباب أيضًا إلى إعادة اكتشاف ما وصفه بـ"كنوز الإنشاد الديني" من التراث الإسلامي وتقديمها للجمهور، خاصة في ظل الإقبال على متابعة حفلات الإنشاد الديني في المناسبات وفي القنوات المتخصصة.