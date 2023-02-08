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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تعرض للظلم بعد وفاته وحجبت أعماله.. تعرف على الأديب علي الجارم

صدى البلد

يصادف في مثل هذا اليوم 8 فبراير 1949، وفاة الأديب والشاعر علي الجارم وهو شاعر مصري ورمز من رموز الثقافة والأدب..

 

هو علي بن صالح بن عبد الفتاح الجارم أديب وشاعر وكاتب، ولد عام 1881 في مدينة رشيد في مصر ، وكان والده أحد علماء الأزهر والقاضي الشرعي بمدينة دمنهور ..

تلقى علي تعليمه الابتدائي بمدينة رشيد ، وواصل تعليمه الثانوي بالقاهرة حيث التحق بالأزهر الشريف ، ثم التحق بعد ذلك بكلية دار العلوم جامعة القاهرة ، وسافر الجارم إلى إنجلترا لإكمال دراسته في بعثة دراسية عام 1908 فدرس أصول التربية بنوتنجهام ، قبل أن يعود مرة أخرى إلى مصر بعد أربعة أعوام في 1912 ..

 

شغل عدداً من الوظائف ذات الطابع التربوي والتعليمي ، فعين بمنصب كبير مفتشي اللغة العربية ثم عين وكيلاً لدار العلوم وبقي فيها حتى عام 1924 ، وقام بتمثيل مصر في بعض المؤتمرات العلمية و الثقافية، كما اختير عضواً مؤسساً لمجمع اللغة العربية بمرسوم صدر من رئاسة الوزراء في أكتوبر 1933 ..

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على الرغم من دراسته بإنجلترا وتمكنه من اللغة الإنجليزية لم ينسَقِ الجارم وراء الإتجاه الغربي ، وظل المدافع الأول عن اللغة العربية لغة القرآن الكريم وأحد المعتزين بها فعمل جاهداً على نهضتها ورقيها ..

 

وقد تبحر الجارم في علوم اللغة العربية بالبحث والدراسة والممارسة، فأصبح أحد رواد تعليم اللغة العربية ، وقدم عدداً من الكتب الرائدة في النحو والبلاغة ..

 

تعرض أدب الجارم وشعره إلى الظلم بعد وفاته عام 1949 فبعد يوليو 1952 تم إنشاء رقابة عسكرية على المطبوعات والصحافة، وتم اتخاذ قرارات بالتقييم الكامل لكل ما كان في مصر قبلها من أدب وفن وتاريخ ، فحجبت الآثار الأدبية للجارم في هذه الفترة فلم يسمح بطبع أعماله ، وخلت المكتبات من مؤلفاته النثرية وأشعاره ، إلا أن أعماله عادت للظهور ثانية في الثمانينات وعادت إليه مكانته كأديب وشاعر ومفكر ..

 

إهتم الجارم بالتاريخ العربي فقدم العديد من الروايات الأدبية التاريخية نذكر منها : "الذين قتلهم شعرهم"، "فارس بني حمدان"، "الشاعر الطموح" ويتضمن دراسة عن حياة وشخصية الشاعر أبي الطيب المتنبي ، "خاتمة المطاف"، وقصتي "الفارس الملثم"، و"السهم المسموم"، كما قدم "مرح الوليد" و "سيدة القصور" أخر أيام الفاطميين في مصر ، و "غادة رشيد" هذه القصة التي تتناول كفاح الشعب المصري ضد الاستعمار الفرنسي 1798 – 1801، كما قدم "هاتف من الأندلس"، و"شاعر ملك" ، و "قصة ولادة مع ابن زيدون"، و "نهاية المتنبي" بالإضافة لقيامه بترجمة كتاب المستشرق البريطاني استانلي لين بول "قصة العرب في أسبانيا" ..

 

قام الجارم بتأليف عدد من الكتب المدرسية في النحو و البلاغة والصرف منها "النحو الواضح"..

 

أما شعر الجارم فتميز بإحساس مرهف وذوق رفيع راق إنطلق من الشكل الكلاسيكي التقليدي ، والذي يعتمد على قافية موحدة ، وتعددت الأغراض الشعرية للجارم فقدم في شعر المناسبات ، والمراثي ، والمديح ..

 

له قصيدة شهيرة غنتها السيدة أم كلثوم في بداياتها عام 1916 وكانت من تلحين الدكتور أحمد صبري النجريدي وتقول بعض أبياتها :
ما لي فتنت بلحظك الفتاك
وسلوت كل مليحة إلاك
يسراك قد ملكت زمام صبابتي
ومضلتي وهداي في يمناك

 

حصل علي الجارم على عدد من الأوسمة منها وسام النيل من مصر عام 1919، ووسام الرافدين من العراق 1936، كما منحته لبنان وسام الأرز عام 1947..

 

جاءت وفاته مفاجأة بالقاهرة وهو مصغ إلى أحد أبنائه وهو يلقي قصيدة له في حفل تأبين محمود فهمي النقراشي ، في 8 فبراير عام 1949م ..

 

 

على الجارم الازهر الشريف علماء الازهر دار العلوم جامعة القاهرة مجمع اللغة العربية الشاعر على الجارم

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