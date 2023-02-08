الخارجية الأمريكية: العقوبات ضد النظام السوري لا تشمل المساعدات الإنسانية

أكد سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، أن العقوبات ضد النظام السوري لا تشمل المساعدات الإنسانية، مشددا على أن الولايات المتحدة لا تضع أي عراقيل أمام إيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوري، وأن كل العقوبات الأمريكية تضمن استثناءات بالنسبة للمساعدات الإنسانية.

وأوضح وربيرج، في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث)، اليوم الأربعاء، أن واشنطن لديها تواصل مباشر مع المؤسسات والمنظمات الإنسانية في شرق وشمال سوريا، مشيرا إلى أن بلاده تقوم حاليا بتقييم الوضع في معبر "باب الهوى" السوري لتقديم المساعدة للمتضررين جراء الزلزال المدمر.

وفيما يتعلق بنوعية المساعدات المقدمة للمتضرين في تركيا وسوريا، أشار إلى أن الولايات المتحدة قدمت معدات تُستخدم في إنقاذ المتواجدين حاليا تحت الأنقاض.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستقدم كل المساعدات اللازمة والممكنة للشعب السوري في كل أنحاء البلاد عبر الأمم المتحدة.