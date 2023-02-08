عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شاب تخلص من زوجته بالبحيرة لسرقة مصوغاتها الذهبية

حبس شاب تخلص من زوجته
حبس شاب تخلص من زوجته لسرقة مصوغاتها الذهبية بالبحيرة

قرر المستشار محمد صبحي وكيل النائب العام برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوى رئيس نيابة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة منذ قليل حبس شاب أربعة أيام على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد له فى الموعد القانونى وذلك على خلفية اتهامه بقتل زوجته وسرقة المصوغات الذهبية الخاصة بها من أجل القيام بشراء المواد المخدرة.

txt

القبض على شاب قتل زوجته بعد نشوب مشاجرة بينهما بالبحيرة

txt

مصرع طفلة صدمها قطار في البحيرة

وكان ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء عمرو الشامى، من ضبط ، شاب قام بقتل زوجته، بسب نشوب مشاجرة بينهما فقام بالتعدى عليها حتى فارقت الحياة ، وذلك بقرية البريجات التابعة لدائرة مركز شرطة كوم حمادة ، وتم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت قرية البريجات التابعة لدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة قد شهدت واقعة مؤسفة أثر قيام شاب ، بخنق   زوجته ، حتى فارقت الحياة ، تاركة طفلة لم يتعدى عمرها 7 أشهر وذلك على خلفية قيام المتهم بسرقة المصوغات الذهبيه الخاصة بالمجنى عليها من أجل القيام بشراء المواد المخدرة .


ترجع أحداث الواقعة بتلقى العقيد حاتم السمرى مأمور مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة إخطارا من المستشفى العام يفيد بوصول " فرحة علا"  ٢٤ سنة مقيم بناحية قرية البريجات التابعة لدائرة المركز جثه هامدة ادعاء اعتداء من قبل زوجها بسبب نشوب خلافات أسرية بينهما ، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وجارى تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوى رئيس نيابة مركز كوم حمادة لمباشرة التحقيقات.


وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة ، برئاسة اللواء عمرو الشامى مدير إدارة البحث الجنائي ، والعميد أحمد السكران رئيس مباحث المديرية ، والمقدم كريم الخولى رئيس مباحث مركز كوم حمادة ، وذلك لسرعة ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.


وتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة كوم حمادة من ضبط المتهم وبمواجهته أعترف بقيامه بخنق زوجته بسبب قيامه بسرقة المصوغات الذهبيه الخاصة بها من أجل شراء المواد المخدرة.


وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

البحيرة محافظة البحيرة امن البحيرة قتل زوجته البحث الجنائي مديرية امن البحيرة المواد المخدرة مركز كوم حمادة حبس شاب جثة هامدة قتل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البانية رجع 20 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 8-2-2023

قيد لاعبي الزمالك الأحد.. تأجيل قضية مرتضى منصور ضد اتحاد الكرة

نبأ صادم لـ نجم الأهلي قبل ساعات من مواجهة ريال مدريد

أسعار الذهب تواصل التراجع اليوم.. وهذا ثمن الجرام عيار 21 الآن

مشهد عجيب بدمياط.. الرياح تقتلع الأكشاك على الطريق

65 جنيهًا.. تراجع مفاجئ بأسعار الدواجن في بوادر جديدة لانفراج الأزمة

يستحيل تنفيذ حكم القضاء|شوبير يكشف مفاجأة بشان أزمة وقف قيد لاعبي الزمالك

نزل التردد الآن| موعد مباراة الأهلي وريال مدريد مباشر اليوم والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

خبير: زلزال تركيا وسوريا محتمل يسبب براكين

هل توفي ياسين جنكيز في زلزال تركيا المدمر؟.. اعرف الحقيقة

أول تعليق من تعليم المنيا عن طالبة صفر الإعدادية

نمر يقتحم محكمة هندية ويفترس من فيها .. فماذا حدث؟

وقفوا دقيقة حدادا.. مدبولي: شريف إسماعيل كان مسئولا من طراز خاص

براءة سما المصري من تهمة سب وقذف ابنة مرتضى منصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد إطلالات أثارت الجدل لـ علا غانم

أصالة تنفعل على صحفى بسبب هجومه عليها

صادم.. القبض على جدة اعتدت على حفيدتها الرضيعة بأستراليا

صحة الجسد تبدأ من الفم.. أفضل معجون وفرشاة أسنان يمكن استخدامهما

فيديو

زلزال سوريا.. طفلة تثير تعاطف العالم خلال إنقاذها وشقيقها من تحت الأنقاض "فيديوجراف"

موعد تحسن الطقس.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

تشكيل الأهلي أمام ريال مدريد والقنوات الناقلة وموقف القندوسي وكهربا من المشاركة

الذهب يتراجع بقوة.. والاستقرار يسيطر على الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

اﻟﻤﺰﻳﺪ