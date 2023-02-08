حبس شاب تخلص من زوجته بالبحيرة لسرقة مصوغاتها الذهبية

قرر المستشار محمد صبحي وكيل النائب العام برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوى رئيس نيابة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة منذ قليل حبس شاب أربعة أيام على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد له فى الموعد القانونى وذلك على خلفية اتهامه بقتل زوجته وسرقة المصوغات الذهبية الخاصة بها من أجل القيام بشراء المواد المخدرة.

وكان ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء عمرو الشامى، من ضبط ، شاب قام بقتل زوجته، بسب نشوب مشاجرة بينهما فقام بالتعدى عليها حتى فارقت الحياة ، وذلك بقرية البريجات التابعة لدائرة مركز شرطة كوم حمادة ، وتم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت قرية البريجات التابعة لدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة قد شهدت واقعة مؤسفة أثر قيام شاب ، بخنق زوجته ، حتى فارقت الحياة ، تاركة طفلة لم يتعدى عمرها 7 أشهر وذلك على خلفية قيام المتهم بسرقة المصوغات الذهبيه الخاصة بالمجنى عليها من أجل القيام بشراء المواد المخدرة .



ترجع أحداث الواقعة بتلقى العقيد حاتم السمرى مأمور مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة إخطارا من المستشفى العام يفيد بوصول " فرحة علا" ٢٤ سنة مقيم بناحية قرية البريجات التابعة لدائرة المركز جثه هامدة ادعاء اعتداء من قبل زوجها بسبب نشوب خلافات أسرية بينهما ، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وجارى تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوى رئيس نيابة مركز كوم حمادة لمباشرة التحقيقات.



وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة ، برئاسة اللواء عمرو الشامى مدير إدارة البحث الجنائي ، والعميد أحمد السكران رئيس مباحث المديرية ، والمقدم كريم الخولى رئيس مباحث مركز كوم حمادة ، وذلك لسرعة ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.



وتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة كوم حمادة من ضبط المتهم وبمواجهته أعترف بقيامه بخنق زوجته بسبب قيامه بسرقة المصوغات الذهبيه الخاصة بها من أجل شراء المواد المخدرة.



وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.