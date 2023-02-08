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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مئات الضباط في إسرائيل ينظمون مسيرة لمدة 3 أيام احتجاجا على الإصلاح القضائي

ضباط اسرائيليين
ضباط اسرائيليين

بدأ المئات من جنود الاحتياط وقدامى المحاربين والأطباء البيطريين في جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مسيرة لمدة ثلاثة أيام، تبدأ من منطقة اللطرون إلى المحكمة العليا في القدس المحتلة، احتجاجا على التغييرات الجذرية التي تخطط لها الحكومة في النظام القضائي.


وكانت هذه المسيرة هي الأحدث في سلسلة من التظاهرات ضد الاقتراح المثير للجدل.


وبحسب المنظمين ، فإن الأطباء البيطريين والمؤيدين يخططون للسير حوالي ثمانية كيلومترات كل يوم ، وتنتهي بمظاهرة يوم الجمعة خارج المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس المحتلة.


وكان من بين المشاركين في المسيرة رئيس الموساد السابق تامير باردو واللواء المتقاعد تال روسو ، الذي شغل منصب قائد القيادة الجنوبية لجيش الاحتلال ودخل السياسة لفترة وجيزة في عام 2019.


يوم الثلاثاء ، كتب 15 لواء سابقا في سلاح المدرعات وعشرات من كبار الضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي خطابًا ضد اخطة الإصلاح القضائي للحكومة.

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وحذرت الرسالة ، التي نشرتها أخبار القناة 13 العبرية ، من أنه بالإضافة إلى احتمال الإضرار بالديمقراطية ، إذا تم تنفيذ الخطة القضائية ، فإنها ستضر بالتجنيد في جيش الاحتلال الإسرائيلي واستدعاء قوات الاحتياط.


وجاء في الرسالة أن "الخطة التشريعية للحكومة الإسرائيلية لتغيير طبيعة النظام ستلحق أضرارا جسيمة بالنظام القائم، وتضع نهاية للديمقراطية ، وتؤدي إلى حكم ديكتاتوري في بلدنا".


وأضاف الضباط "كقادة كبار في سلاح المدرعات ، نحذر من التحركات التي قد تضر بدافع واستعداد جيش الاحتياط للتعبئة".


ومنذ صعود حكومة نتنياهو الجديدة أعطت الأولوية لإعادة الهيكلة القضائية الدراماتيكية التي من شأنها زيادة سيطرة الحكومة على القضاء.


يقول النقاد إنه إلى جانب التشريعات الأخرى المخطط لها ، ستؤثر الإصلاحات الشاملة على الطابع الديمقراطي لإسرائيل من خلال الإخلال بنظام الضوابط والتوازنات ، ومنح كل السلطات تقريبا للسلطة التنفيذية وترك الحقوق الفردية بدون حماية والأقليات بدون حماية.


أثارت الخطة انتقادات وتحذيرات شديدة من كبار الخبراء الماليين والقانونيين ، بالإضافة إلى احتجاجات أسبوعية وعرائض عامة من قبل العديد من المسؤولين والمهنيين والشركات الخاصة.

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