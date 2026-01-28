قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لمستقلي ترام الإسكندرية: النقل تكشف مواعيد الإيقاف الكلي ومسارات الأتوبيسات البديلة

حمادة خطاب

في إطار تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة ترام الرمل، وحرصاً على ضمان استمرارية حركة تنقل المواطنين بكفاءة وأمان، تعلن الهيئة القومية للأنفاق عن بدء تطبيق خطة الإيقاف المرحلي لترام الرمل وذلك بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية وكافة الجهات المعنية بالمحافظة مع توفير منظومة متكاملة من وسائل النقل البديلة.

مرحلة الإيقاف التجريبى

أولا: مرحلة الإيقاف التجريبى من ١ فبراير و حتى ١٠ فبراير: 

من المقرر إيقاف تشغيل ترام الرمل في المسافة الممتدة من محطة فيكتوريا وحتى محطة مصطفى كامل  وذلك بهدف قياس مدى كفاءة وجودة وسائل النقل البديلة المقرر تشغيلها، ومدى قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين.

وخلال هذه المرحلة، سيتم تشغيل 153 وسيلة نقل بديلة تشمل:

90 ميني باص -  48 ميكروباص -  15 أتوبيس

وذلك على طول مسار الترام من فيكتوريا وحتى محطة الرمل، مع تحديد محطات توقف معتمدة لمنع التوقف العشوائي، وبمعدل تقاطر يتراوح من 3 إلى 5 دقائق عبر 3 مسارات رئيسية

ثانيا: مرحلة الإيقاف الجزئي لترام الرمل من ١١ فبراير لمدة شهر و نصف : 

 تشمل الإيقاف الجزئي لمسار الترام من محطة فيكتوريا وحتى مصطفى كامل  مع استمرار تشغيل منظومة النقل البديلة بنفس الكفاءة التشغيلية.

 مرحلة الإيقاف الكلي لمسار ترام الرمل من 1 أبريل:

 سيتم الإيقاف الكلي لمسار ترام الرمل من محطة فيكتوريا وحتى محطة الرمل، مع تعزيز منظومة النقل البديلة بإضافة 53 وسيلة نقل جديدة، ليصل إجمالي عدد المركبات العاملة إلى 206 مركبات موزعة على المسارات الثلاثة التالية 

تفاصيل مسارات وسائل النقل البديلة: 

• المسار الأول (الكورنيش)

• المسار الثاني (شارع أبو قير)

• المسار الثالث (محاذاة مسار الترام)

وتؤكد الهيئة أن مواعيد تشغيل وسائل النقل البديلة ستكون مماثلة تماما لمواعيد تشغيل ترام الرمل الحالية، بما يضمن عدم تأثر حركة تنقل المواطنين اليومية.

وتجدد الهيئة القومية للأنفاق التزامها بتنفيذ مشروعات النقل الذكي المستدام وفقا لأعلى المعايير الفنية، مع الحرص على تقليل أي آثار مؤقتة على المواطنين خلال فترات التنفيذ، وتدعو السادة المواطنين إلى التعاون والالتزام بالتعليمات المعلنة، بما يحقق الصالح العام.

