سبب تسمية كتاب الله بالقرآن.. خالد الجندي: الاسم له معنى عميق لا يعرفه كثيرون
مصريون في النمسا يشيدون بجهود الرئيس السيسي في حماية مصر ودعم السلام
تسبب مضاعفات خطيرة.. احترس هذه علامات اللحمة الفاسدة
حملة موسعة لرفع الإشغالات والتعديات بمدينة كفر سعد
بعد تعرضه لحادث سير.. موقف لاعب توتنهام من مباراة فرانكفورت بـ أبطال أوروبا
الأمم المتحدة: خطة ترامب خطوة أساسية لوقف الحرب في غزة.. والجهود الإنسانية تواجه عراقيل
الزمالك يمرض ولا يموت| المارد يتفوق على بتروجيت بثنائية في الشوط الأول
ياسمين عبد العزيز ردا على مفبركي صورها: لن أسمح لأي شخص بالنيل من سمعتي
ياسمين عبد العزيز تعلن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يسيء لها
30 دقيقة| الزمالك يحافظ على تقدمه أمام بتروجيت بالدوري
ضوابط التصالح في جرائم الكهرباء بالقانون الجديد.. تفاصيل
أخبار البلد

الحبس سنتين للمعتدين على طبيب العناية القلبية بسوهاج العام

الديب أبوعلي

أعلن الدكتور طارق منصور، مقرر اللجنة القانونية بنقابة الأطباء وعضو مجلس النقابة العامة، صدور حكم بالحبس لمدة عامين بحق المتهمين الأربعة في واقعة التعدي على طبيب عناية قلبية أثناء تأدية عمله بمستشفى سوهاج العام، مؤكدا أن القضية اتخذت مسارها القانوني الكامل منذ اللحظة الأولى للواقعة حتى صدور الحكم.

وأوضح منصور أن الواقعة تعود إلى اعتداء أربعة مرافقين على طبيب العناية القلبية داخل مستشفى سوهاج العام أثناء أداء واجبه المهني، مشيرا إلى أن المستشفى قامت بتحرير محضر رسمي باسمها تضمن تفاصيل واقعة التعدي وما صاحبها من تجاوزات، وتم التحرك الفوري من قبل أجهزة الأمن، حيث جرى ضبط المتهمين الأربعة والتحفظ عليهم، واستكمال التحقيقات بمعرفة النيابة العامة، إلى أن صدر الحكم القضائي بحبسهم لمدة عامين.

وشدد مقرر اللجنة القانونية على أن نقابة الأطباء تجدد دعوتها لجميع الأطباء بضرورة تحرير محاضر رسمية باسم المنشأة الطبية في حال التعرض لأي اعتداء، وعدم التنازل أو اللجوء إلى محاضر الصلح، حفاظا على حقوقهم القانونية وردعا لتكرار مثل هذه الوقائع.

وأكد منصور، أن النقابة العامة للأطباء تقدم كامل الدعم القانوني للأطباء المعتدى عليهم، من خلال الإدارات القانونية بالنقابة العامة، ومكاتب المحامين بالنقابات الفرعية، لضمان حفظ حقوق الأطباء ومحاسبة المعتدين، مشددا على أن حماية الأطباء هي حماية للمنظومة الصحية بأكملها.

وأشار إلى أن النقابة لن تتهاون في مواجهة أي اعتداء على الأطباء، مؤكدا أن توفير بيئة عمل آمنة هو حق أصيل للطبيب، وضمان أساسي لتمكينه من أداء رسالته الإنسانية والمهنية على الوجه الأكمل.

مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان

كنز صحي.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء بالليمون يوميا؟

شقيقة عبير صبرى تخطف الأنظار حولها فى أحدث ظهور لها

زينة تسخر من عروسته.. حقيقة زواج أحمد عز

أسما شريف منير والشك

إلتزامي سبب مشاكلي.. أسما شريف منير تحكي رحلتها مع الشك والعودة إلى الله|فيديوجراف

