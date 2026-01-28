قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تعرضه لحادث سير.. موقف لاعب توتنهام من مباراة فرانكفورت بـ أبطال أوروبا
الأمم المتحدة: خطة ترامب خطوة أساسية لوقف الحرب في غزة.. والجهود الإنسانية تواجه عراقيل
الزمالك يمرض ولا يموت| المارد يتفوق على بتروجيت بثنائية في الشوط الأول
ياسمين عبد العزيز ردا على مفبركي صورها: لن أسمح لأي شخص بالنيل من سمعتي
ياسمين عبد العزيز تعلن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يسيء لها
30 دقيقة| الزمالك يحافظ على تقدمه أمام بتروجيت بالدوري
ضوابط التصالح في جرائم الكهرباء بالقانون الجديد.. تفاصيل
إلتزامي سبب مشاكلي.. أسما شريف منير تحكي رحلتها مع الشك والعودة إلى الله|فيديوجراف
عدي الدباغ يحرز هدف الزمالك الأول في شباك بتروجيت بالدوري
وزير الإسكان: استمرار جهود تنفيذ مشروعات حياة كريمة بما يلبي تطلعات المواطنين
"الزراعة" تنفذ 83 ألف ندوة إرشادية بيطرية لحماية الثروة الحيوانية خلال 2025

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أنه تم تنفيذ نحو 83,318 ندوة إرشادية وتوعوية بمختلف المحافظات خلال عام 2025، ضمن منظومة الإرشاد البيطري بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بدعم جهود الوقاية وحماية الثروة الحيوانية، ورفع وعي المربين، في إطار خطة الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت الوزارة أن أنشطة الإرشاد البيطري شهدت توسعًا كبيرًا على مستوى الجمهورية، حيث تناولت تلك الندوات القضايا المرتبطة بصحة الحيوان والوقاية من الأمراض وتحسين نظم التربية ورفع كفاءة الإنتاج الحيواني.

ومن جهته الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن هذه الندوات ركزت بالأساس على الوقاية من الأمراض الوبائية من خلال تنفيذ 28,855 ندوة، إلى جانب دعم منظومة ترقيم وتسجيل الماشية عبر 8,796 ندوة، باعتبارهما من أهم محاور الحماية الاستباقية للثروة الحيوانية، لافتا إلى أنه تم أيضا التوعية بالأمراض ذات الأولوية، من خلال تنفيذ 6,438 ندوة عن إنفلونزا الطيور، و6,354 ندوة عن مرض السعار، فضلًا عن 6,836 ندوة حول الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، بما يسهم في حماية الصحة العامة.

وأضاف أن أنشطة الإرشاد البيطري، شملت أيضًا تنفيذ 26,039 ندوة في مجالات:  الرعاية التناسلية، ورعاية الحيوان، وسلامة اللحوم بالمجازر، والتأمين على الماشية، والصحة العامة،  ومراكز تجميع الألبان، وذلك في إطار منظومة توعوية متكاملة تستهدف المربين في القرى والنجوع.
وأكد رئيس الهيئة أن الإرشاد البيطري يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للوقاية، ويسهم في تقليل الخسائر الاقتصادية، وتحسين كفاءة الإنتاج، وتحويل السياسات الوقائية إلى ممارسات عملية على أرض الواقع.

وشددت وزارة الزراعة على استمرار دعم وتطوير منظومة الإرشاد البيطري، ورفع كفاءة الكوادر العاملة بها، والتوسع في الأنشطة التوعوية، بما يعزز حماية الثروة الحيوانية ويدعم استقرار منظومة الأمن الغذائي.

