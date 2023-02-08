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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغضبان يشكل لجنة لحصر الجمعيات الأهلية على مستوى محافظة بورسعيد

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اليوم الأربعاء،  اجتماعا،  لمتابعة مستجدات عدد من الملفات بمديرية التضامن الاجتماعي و متابعة سير الأعمال داخل الجمعيات الأهلية بمحافظة بورسعيد.

جاء ذلك بحضور مدير مديرية التضامن الاجتماعي فى بورسعيد  ، ومديري الحوكمة والتفتيش والمتابعة واللجان المكلفة بمتابعة سير العمل داخل الجمعيات الأهلية.

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واستمع محافظ بورسعيد، لتقرير حول أعمال اللجان المشكلة للمرور على الجمعيات الأهلية لمتابعة مزاولة النشاط بهذه الجمعيات،  و ذلك بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي و إداراة الحوكمة والمتابعة بمحافظة بورسعيد.

ووجه محافظ بورسعيد، بتشكيل لجنة تضم التضامن الاجتماعي و الحوكمة بالمحافظة،  تختص بحصر الجمعيات الأهلية على مستوى محافظة بورسعيد،  و التأكد من مزاولة النشاط المخصص لها،  مؤكدا على الدور الهام و المجتمعي للجمعيات الأهلية ، في تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا،  والأطفال وكبار السن بلا مأوى،  مشيرا إلى تقديم كافة الدعم بما يضمن القيام بالمسئولية المجتمعية للجمعيات الأهلية على أكمل وجه.

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