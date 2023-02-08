الغضبان يشكل لجنة لحصر الجمعيات الأهلية على مستوى محافظة بورسعيد

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، اجتماعا، لمتابعة مستجدات عدد من الملفات بمديرية التضامن الاجتماعي و متابعة سير الأعمال داخل الجمعيات الأهلية بمحافظة بورسعيد.

جاء ذلك بحضور مدير مديرية التضامن الاجتماعي فى بورسعيد ، ومديري الحوكمة والتفتيش والمتابعة واللجان المكلفة بمتابعة سير العمل داخل الجمعيات الأهلية.

واستمع محافظ بورسعيد، لتقرير حول أعمال اللجان المشكلة للمرور على الجمعيات الأهلية لمتابعة مزاولة النشاط بهذه الجمعيات، و ذلك بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي و إداراة الحوكمة والمتابعة بمحافظة بورسعيد.

ووجه محافظ بورسعيد، بتشكيل لجنة تضم التضامن الاجتماعي و الحوكمة بالمحافظة، تختص بحصر الجمعيات الأهلية على مستوى محافظة بورسعيد، و التأكد من مزاولة النشاط المخصص لها، مؤكدا على الدور الهام و المجتمعي للجمعيات الأهلية ، في تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا، والأطفال وكبار السن بلا مأوى، مشيرا إلى تقديم كافة الدعم بما يضمن القيام بالمسئولية المجتمعية للجمعيات الأهلية على أكمل وجه.