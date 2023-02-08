ضبط زوجين بعد تشاجرهما وتحطيم محتويات الشقة بالقاهرة

تمكن رجال المباحث بالقاهرة ، من ضبط زوجين بعد مشاجرة بينهما تم تداولها عبر مقطع فيديو عبر "فيس بوك"، الذي تضمن إتلاف محتويات عفش الشقة إثر شجار بينهما.



عفش الشقة



ورصدت أجهزة وزارة الداخلية ، تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن إتلاف محتويات شقة سكنية إثر شجار بين زوجين.

وعلي الفور وجه اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بسرعه الإنتقال والفحص حيث تم تحديد وضبط طرفى المشاجرة وتبين أنهم شخص وبصحبته شقيقته، وبين زوجته مقيمة بالقطامية .

وبمواجهتهم قرروا بوجود خلافات مستمرة بين الزوجين تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.