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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بقصر باكنجهام.. الرئيس الأوكراني يلتقي الملك تشارلز الثالث

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

وصل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى قصر باكنجهام للقاء الملك تشارلز الثالث، بعد وقت قصير من خاطبته لأعضاء البرلمان البريطاني وشكرهم على دعمهم خلال الحرب.

وفي وقت سابق من اليوم، طلب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خلال خطاب ألقاه في البرلمان البريطاني، من المملكة المتحدة طائرات مقاتلة.

وخلال الخطاب، سلم زيلينسكي للجانب البريطاني هدية من الطيارين الأوكرانيين، وهي خوذة طيران.

قال زيلينسكي بعد تسليمه الخوذة، معربًا عن أمله في أن يساعد هذا الرمز كييف في تشكيل تحالف "الطائرات" التالي: "أناشدكم وللعالم بأسره بكلمات بسيطة ولكنها مهمة جدًا: طائرات مقاتلة لأوكرانيا".

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ووصل زيلينسكي اليوم الأربعاء إلى المملكة المتحدة في إطار زيارته الأولى للبلاد منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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