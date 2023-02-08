زيلينسكي يقدم هدية غير متوقعة للبرلمان البريطاني.. ويوجه مناشدة عاجلة للعالم

طلب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خلال خطاب ألقاه في البرلمان البريطاني، اليوم الأربعاء، من المملكة المتحدة طائرات مقاتلة.

وخلال الخطاب، سلم زيلينسكي للجانب البريطاني هدية من الطيارين الأوكرانيين، وهي خوذة طيران.

قال زيلينسكي بعد تسليمه الخوذة، معربًا عن أمله في أن يساعد هذا الرمز كييف في تشكيل تحالف "الطائرات" التالي: "أناشدكم وللعالم بأسره بكلمات بسيطة ولكنها مهمة جدًا: طائرات مقاتلة لأوكرانيا".

ووصل زيلينسكي اليوم الأربعاء إلى المملكة المتحدة في إطار زيارته الأولى للبلاد منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مع الملك تشارلز الثالث.