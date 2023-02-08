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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 29.9 مليار دولار بفضل الدعم الدولي

صدى البلد

   أكد البنك الوطني الأوكراني، اليوم الأربعاء، أنه اعتبارًا من 1 فبراير الجاري، وصل احتياطي النقد الأجنبي لأوكرانيا إلى 29.921 مليار دولار، بفضل الدعم الدولي من الشركاء.
وأضاف البنك الوطني، في بيان، وفقا لوكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوركرانية، أنه في يناير الماضي، زادت احتياطيات أوكرانيا من العملات الأجنبية بنسبة 5٪ بفضل المتحصلات من الشركاء الدوليين، والتي عوضت عن صافي بيع العملة الأجنبية من قبل البنك الوطني الأوكراني لتغطية الفرق بين العرض والطلب في سوق الصرف الأجنبي في أوكرانيا.


وأوضح أن تدفقات العملات الأجنبية إلى حسابات البنك الوطني لصالح حكومة أوكرانيا بلغت 4 ملايين و327 ألف دولار، وبصفة خاصة، ورد ما مجموعه ثلاثة ملايين و256 ألف دولار من الاتحاد الأوروبي وأكثر من مليون دولار من الولايات المتحدة (عبر الصندوق الاستئماني للبنك الدولي) والمبالغ الأخرى جاءت من إيداع سندات حكومية محلية بالعملات الأجنبية، وفي حين بلغ إجمالي مدفوعات خدمة الدين العام بالعملة الأجنبية 65 مليون دولار، تم تحويل ما مجموعه 59 مليون دولار لخدمة وسداد الديون للبنك الدولي، و5 ملايين دولار - سندات حكومية محلية، والباقي لتسوية حسابات مع دائنين دوليين آخرين.


وخلص البنك الوطني الأوكراني إلى أن الاحتياطيات الدولية لأوكرانيا تغطي حاليًا 3.7 شهر من الواردات المستقبلية.

 

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