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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنشاء مجلس مدينة جديد بالمحلة

محافظ الغربية يطالب في اجتماع المجلس التنفيذي بالتصدي لجميع صور التعديات |صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، ونجوى العشيري السكرتير العام للمحافظة، وعلي عبد الستار السكرتير المساعد، والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع.

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بدأ الاجتماع بترحيب المحافظ بالسكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز والمدن باعتبار أن مجلس اليوم هو الأول بعد توليهم المنصب، مشددا على أهمية متابعة رؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات والشركات لجميع المشروعات كلاً في نطاقه وذلك للوقوف على المتعثر منها ومعرفة أسباب تعثره وتوقف العمل به، والتواصل مع الجهات المعنية للإسراع في إنهاء هذه المشروعات وعلى رأسها المشروعات الخدمية والاستثمارية والرصف.

وشدد المحافظ على متابعة منظومة المتغيرات المكانية والتصدي بكل حزم لجميع صور التعديات أيا كان نوعها من بناء مخالف أو أية تغييرات مكانية جديدة وإزالتها فوراً في الحال، مؤكدًا أنه لن يسمح نهائيا بأية تعديات جديدة.

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وكلف رحمي رؤساء المراكز والمدن ببحث القرى التي تحتاج إلى سيارة المركز التكنولوجي المتنقل لتجوب مختلف مراكز وقرى المحافظة لتقديم كافة الخدمات الحكومية التي تقدمها المراكز التكنولوجية الثابتة للمواطنين بشكل أسرع، وذلك في إطار تنفيذ رؤية الدولة لتطوير الأداء الحكومي والمؤسسي لتخفيف الضغط عن المراكز التكنولوجية الثابتة وهي تعد خطوة مهمة لتسهيل وتيسير الأمر على المواطنين وتقديم الخدمات بأعلى كفاءة وأقل وقت.

ووافق المجلس على تنفيذ مدرسة مسرات عبد الحميد غازي للتعليم أساسي على قطعة أرض بمساحة 896,61 م2 بقرية كفر غازي التابعة للوحدة المحلية بسنبو الكبرى مركز زفتى، كما وافق على طلب تبرع بمساحة (525م2) بحوض داير الناحية بقرية إخشا التابعة للوحدة محلية بأبو الغر مركز ومدينة كفر الزيات لاستكمال فصول معهد فتيات إعدادي بالجهة الغربية للمعهد الابتدائي بعد فحصه.

في ذات السياق وافق المجلس على تسليم مبنى الدور الأول علوي أعلى مكتب البريد من التأمينات والمعاشات بقرية محلة زياد بسمنود ليصبح ضمن أملاك الدولة وتخصيص هذا الدور لإقامة مكتب تموين نموذجي لخدمة أبناء الوحدة المحلية بمقابل إيجار رمزي لمدة عام.

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كما وافق المجلس على تخصيص أرض من مرفق النقل الداخلي بالمحلة الكبرى مدخل (المحلة – المنصورة) لبناء مبنى مجلس المدينة الجديد واستغلال مبنى مجلس المدينة القديم والمنطقة المحيطة به بعد النقل لعمل مشروع استثماري تنموي.

في الإطار ذاته وافق المجلس على تجديد استضافة الوحدة المحلية لقرية فيشا سليم لمكتب التموين لمدة عام آخر أو لحين انتهاء أعمال التجديدات أيهما أقرب بداية من2023/2/3م حتى 2024/2/2م.

وأختتم المحافظ المجلس بالاستماع ومناقشة طلبات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وذلك بحضور ومشاركة الجهات التنفيذية الحاضرة لاتخاذ القرارات وتنفيذها عقب انتهاء المجلس على الفور.

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