استجابة لـ «صدى البلد».. إعادة رصف شارع امتداد الوحدة في إمبابة

فى استجابة سريعة لما تم نشره في “صدى البلد “ تحت عنوان ” سكان شارع امتداد الوحدة بإمبابة يستغيثون بالمسئولين لإعادة رصفه ” في إطار الحرص على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حيث كلف المسئولين بمجلس المدينة بإعادة رصف الشارع، وعلى الفور جارى الرصف حفاظا على حياة المارة.



جاء ذلك بعدما اشتكى سكان منطقة امتداد الوحدة في إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، من تهالك الشارع؛ حيث يعيش السكان في معاناة، لعدم إدراج الشارع في خطط الرصف.

وقال أحمد الأهالي، ويدعى “عمار”، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نعانى أشد المعاناة من تهالك الشارع، وعدم صلاحيته للسير عليه، وهو ما يؤدي إلى صعوبة السير فيه بالسيارات والدراجات البخارية، كما يوجد مدارس بالشارع ووقت تساقط الأمطار لا يستطيع أحد السير على الأقدام".

وأضاف الأهالي: "على الرغم من معاناة الأهالي إلا أن الشارع خارج حسابات المسئولين ورئيس الحى، مطالبين برصف الشارع أو الوصول لحل؛ بعدما استعانوا بكل المسؤولين، ولم يتم الاستجابة حتى الآن، لافتين إلى أن المعاناة تزداد في فصل الشتاء؛ بسبب تدهور البنية التحتية، وغرق الشوارع من الصرف الصحي أو بسبب مياه الأمطار".

وناشدوا المسئولين بمحافظة الجيزة والجهات المختصة، بضرورة التدخل ورصف الشارع؛ لأنه أصبح البديل لـ شارع القومية الرئيسي، الذي أُغلق بسبب أعمال بناء المترو، تسهيلا لحركة الأهالي.

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