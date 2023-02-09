عاجل
تركيا تنشئ أكثر من 92 ألف خيمة للأهالي في مناطق الزلزال أهم أخبار توك شو.. ارتفاع احتياطي الذهب المصري.. وزلزال يضرب سوريا ولبنان ووفاة مصريين في تركيا موجز السوشيال: مهيب عبد الهادي يوجه رسالة حادة بعد الشماتة في الأهلي.. وفرج عامر يدعم الأحمر بعد الهزيمة الصحف السعودية: سفارة المملكة في تركيا تبحث عن فتاة تم إبلاغ اختفائها بسبب الزلزال.. الأرصاد تحذر من أمطار وانخفاض في درجات الحرارة بالطقس الأمواج هائجة.. كافيهات ومطاعم رأس البر بدمياط تدمرت .. شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

استجابة لـ «صدى البلد».. إعادة رصف شارع امتداد الوحدة في إمبابة

صدى البلد

فى استجابة سريعة لما تم نشره في “صدى البلد “ تحت عنوان ” سكان شارع امتداد الوحدة بإمبابة يستغيثون بالمسئولين لإعادة رصفه ” في إطار الحرص على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حيث كلف المسئولين بمجلس المدينة بإعادة رصف الشارع، وعلى الفور جارى الرصف حفاظا على حياة المارة.
 

جاء ذلك بعدما اشتكى سكان منطقة امتداد الوحدة في إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، من تهالك الشارع؛ حيث يعيش السكان في معاناة، لعدم إدراج الشارع في خطط الرصف.

 

وقال أحمد الأهالي، ويدعى “عمار”، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نعانى أشد المعاناة من تهالك الشارع، وعدم صلاحيته للسير عليه، وهو ما يؤدي إلى صعوبة السير فيه بالسيارات والدراجات البخارية، كما يوجد مدارس بالشارع ووقت تساقط الأمطار لا يستطيع أحد السير على الأقدام".

 

وأضاف الأهالي: "على الرغم من معاناة الأهالي إلا أن الشارع خارج حسابات المسئولين ورئيس الحى، مطالبين برصف الشارع أو الوصول لحل؛ بعدما استعانوا بكل المسؤولين، ولم يتم الاستجابة حتى الآن، لافتين إلى أن المعاناة تزداد في فصل الشتاء؛ بسبب تدهور البنية التحتية، وغرق الشوارع من الصرف الصحي أو بسبب مياه الأمطار".

وناشدوا المسئولين بمحافظة الجيزة والجهات المختصة، بضرورة التدخل ورصف الشارع؛ لأنه أصبح البديل لـ شارع القومية الرئيسي، الذي أُغلق بسبب أعمال بناء المترو، تسهيلا لحركة الأهالي.

txt

زياد متغيب عن منزله بالمنيا وأسرته تناشد المسئولين وأهل الخير

txt

مواطن يستغيث بالمسئولين بعد قطع المياه عن منزله بحلمية الزيتون

txt

مريضة سرطان تناشد أهل الخير مساعدتها في تسديد ديونها

txt

أهالي قرية ميت ناجى فى الدقهلية يستغيثون من حرق القمامة

txt

مواطن من ذوى القدرات الخاصة يناشد التضامن توفير فرصة عمل ضمن الـ5%

أقراء ايضا 

استجابة لـ «صدى البلد».. إعادة رصف شارع دوران محب فى المحلة الكبرى
 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

شارع امتداد الوحدة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عادة رصف الشارع تدهور البنية التحتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من شوبير على هزيمة الأهلي برباعية لهدف أمام ريال مدريد

البانية نزل 40 جنيها مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

الأهلي يخسر | تعليق خالد الغندور على رباعية ريال مدريد

كيلو الفراخ بـ 45 جنيها خلال أيام.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن

بعد تراجعه 230 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن في مصر

أول تعليق من إدارة الأهلي بعد رباعية ريال مدريد

أول رد فعل من خالد الغندور على رباعية ريال مدريد أمام الأهلي

الحرارة تحت الصفر وتساقط الثلوج.. الأرصاد تفجر مفاجأة بخصوص طقس اليوم

ترشيحاتنا

آليات التعاقد أون لاين.. للمستهلك حق تعديل الطلب خلال 7 أيام| تفاصيل

ننشر أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الخميس

الحرارة تحت الصفر وتساقط الثلوج.. الأرصاد تفجر مفاجأة بخصوص طقس اليوم

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 9 فبراير

البانية نزل 40 جنيها مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

سعر الذهب محليا اليوم الخميس 9-2-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| 4 أبراج تعشق النميمة.. نوع شائع من الريجيم يصيبك بهذه الأمراض.. علامات مبكرة تنذر الإصابة بـ سرطان الفم

اوعى تقوله سر.. 4 أبراج تعشق النميمة.. من هم؟

علامات مبكرة تنذر الإصابة بـ سرطان الفم| انتبه

في اليوم العالمي لـ البيتزا.. طرق مختلفة لتحضيرها بالبيت

فيديو

تنبأ بزلزال تركيا قبلها بـ3 أيام..باحث هولندي يكشف عن مفاجأة ستغير العالم

رياح عاتية تغيّر معالم الطرق| دمياط تعيش طقسًا يكشّر عن أنيابه ..فيديوجراف

زلزال تركيا يزحزحها من موقعها جغرافيا ودمار كارثي يصيب البنية التحتية

الليلة شتاء قارس .. تحذيرات عاجلة من الأرصاد عن الساعات المقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ