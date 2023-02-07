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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مواطن من ذوى القدرات الخاصة يناشد التضامن توفير فرصة عمل ضمن الـ5%

صدى البلد

ناشد المواطن مهران حسين عوض، المقيم 34 عمارات شقة 15مدينة العبور، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء "بين الناس" التى يقدمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن توفير وظيفة له ضمن نسبة الـ5% المخصصة لذوي الهمم.

ويقول فى رسالته: «أنا من ذوى الاحتياجات الخاصة، وأحتاج الحصول على وظيفة تعيننى على الظروف المعيشية والصحية والتعليمية، حيث إننى متزوج ولدي أسرة وليس لدى أي عمل أعيش منه أنا وأسرتى»، مطالبًا وزارة التضامن بالعمل على توفير فرصة عمل له ليستطيع توفير مصدر دخل للإنفاق على أسرته وسداد الإيجار.

وأضاف: “أنا معاق ومعى بطاقة الخدمات المتكاملة، ونوع الإعاقة نوبات صرع كبرى، والحالة مستقرة، وآخذ علاج ”تجريتول 400"، وحاصل على دبلوم زراعة 2005، وقدمت على وظيفة خمس مرات بمحافظة سوهاج فى قائمة الانتظار ولم يستجب أحد حتى الآن، وغيرت محل الإقامة لى ولأسرتى من سوهاج إلى مدينة العبور بالقليوبية للعمل، وأولادى بالمدرسة، وأعمل بائع فاكهة متجولا بسنتر الياسمين، وجهاز مدينة العبور يرفض أى بائع متجول بالمدينة، وأخذ التروسيكل منى".

وتابع: “قدمت للحصول على باكية في السوق التى أقامها جهاز المدينة ولم يستجب، وقدمت على باكيات الحى التاسع ولم يستجب، وأنا تعبت من قلة العمل وليس لى أى دخل إلا معاش كرامة وكرامة، وهو 450 جنيها”، متسائلا: “ماذا تعمل فى العلاج ومصاريف المدرسة وإيجار الشقة ومصاريف البيت؟ ماذا أفعل؟ عاوز حد يسمعني لو وظيفة أو كشك لإعانتى على ظروف الحياة”.

وناشد المسئولين بوزارة التضامن، النظر في أمره، وتوفير فرصة عمل له ضمن نسبة الـ 5%، ليستطيع توفير مصدر دخل ثابت لإعانته على أعباء الحياة.

ويمكن التواصل مع القارئ من خلال رقم: 01144872591

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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