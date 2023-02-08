هند عبد الحليم تروج لمسلسل "أزمة منتصف العمر".. شاهد

روجت الفنانة هند عبد الحليم، للحلقات الجديدة من مسلسل “أزمة منتصف العمر”، وذلك من خلال نشر ڤيديو عبر حسابها الرسمي على “الانستجرام”.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

علقت هند على الفيديو قائلة: “اثنين توكسيك مع بعضينا .. أزمة منتصف العمر.. الحلقات الجديدة من النهاردة على شاهد”.

ويتصدر مسلسل أزمة منتصف العمر تريند منصة شاهد بعد تصاعد الاحداث الكبير الذي شاهدته أولى حلقات المسلسل، ويشارك هند عبد الحليم في بطولة المسلسل النجوم كريم فهمي، ريهام عبد الغفور، ركين سعد، رنا رئيس، عمر السعيد، رشدي الشامي، هاجر عفيفي وهو من تأليف أحمد عادل سلطان ومن إخراج كريم العدل.

وقد بدأت هند عبد الحليم مشوارها الفني بعروض مسرح الدولة، وحصلت على جائزة المهرجان القومي للمسرح كأفضل ممثلة عن دورها في مسرحية هنا انتيجون، كما قدمت عروضًا مع نقابة المهن التمثيلية والتي عُرضت على قناة النهار، بدأت مشوارها الدرامي في مسلسل الكابوس عام 2015، ليكون بوابتها للدراما المصرية وتشارك بعده في مسلسلات فوق مستوى الشبهات، بنات سوبر مان، راس الغول، الميزان.

كما اشتهرت بأدوارها في أعمال حكايات بنات، زودياك، عوالم خفية، 30 يوم، الأب الروحي، كما شاركت في فيلم 11:11، وفيلم الرعب جدران.