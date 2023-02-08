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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 100 طن زيتون مخلل داخل مصنع بدون ترخيص بـ وادي النطرون

ضبط 100 طن زيتون
ضبط 100 طن زيتون مخلل داخل مصنع بدون ترخيص بوادى النطرون

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

ضبط 100 طن زيتون مخلل داخل مصنع بدون ترخيص بوادى النطرون بالبحيرة 
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وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدى الخضر ،و تحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير الرقابة التموينية بحملة تموينية على الأسواق بوادى النطرون أسفرت عن ضبط 100 طن زيتون مخلل بمصنع يدار بدون ترخيص أو سجل صناعي و تم التحفظ علي المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

ضبط 100 طن زيتون مخلل داخل مصنع بدون ترخيص بوادى النطرون بالبحيرة 
ضبط 100 طن زيتون مخلل داخل مصنع بدون ترخيص بوادى النطرون بالبحيرة 
ضبط 100 طن زيتون مخلل داخل مصنع بدون ترخيص بوادى النطرون بالبحيرة 
محافظ البحيرة مديرية التموين الغش التجاري منتهية الصلاحية مصنع بدون ترخيص وادي النطرون الرقابة التموينية غير مرخص مكافحة الغش حملة تموينية الحملات التموينية

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