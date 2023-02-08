ضبط 100 طن زيتون مخلل داخل مصنع بدون ترخيص بـ وادي النطرون

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

ضبط 100 طن زيتون مخلل داخل مصنع بدون ترخيص بوادى النطرون بالبحيرة



وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدى الخضر ،و تحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير الرقابة التموينية بحملة تموينية على الأسواق بوادى النطرون أسفرت عن ضبط 100 طن زيتون مخلل بمصنع يدار بدون ترخيص أو سجل صناعي و تم التحفظ علي المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

ضبط 100 طن زيتون مخلل داخل مصنع بدون ترخيص بوادى النطرون بالبحيرة

ضبط 100 طن زيتون مخلل داخل مصنع بدون ترخيص بوادى النطرون بالبحيرة