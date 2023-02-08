ناقد رياضي: حسين الشحات استغل ثغرة في جبهة ريال مدريد

أكد عاطف عبد الواحد الناقد الرياضي، أن النادي الأهلي في آخر نسختين لكأس العالم للأندية الذي شارك به في بطولة كأس العالم دور قبل النهائي وحصد ميدالية برونزية، كما أن اللاعبين المشاركين في هذه المباراة لهم خبرة كبيرة في مباريات كأس العالم.

وأضاف "عبد الواحد"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الجبهة اليسرى لنادي ريال مدريد بها ثغرة كبيرة استغلها لاعبو الأهلي وحسين الشحات، مؤكدا أن حسين الشحات قدم أداء رائع في هذه المباراة، وهذا المباراة هي الأفضل للأهلي.

وأشار الناقد الرياضي عاطف عبد الواحد، إلى أن لاعبي الأهلي في هذه المباراة يستمتع باللعب أمام ريال مدريد، مؤكدًا أن هناك تراجع لأداء ريال مدريد في الفترة الأخيرة، وأنه خسر المباراة الأخيرة له في الدوري الإسباني.