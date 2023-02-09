ضبط مدير مكتبة بالقاهرة لبيعه كتبا دراسية بدون تفويض

تمكن رجال الأمن، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية. من ضبط المدير المسئول عن مكتبة بالقاهرة لقيامه ببيع وتوزيع العديد من الكتب الدراسية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مكتبة - كائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة) ببيع وطبع ونشر وتوزيع العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعى بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون تم إستهداف المكتبة وأمكن ضبط المدير المسئول .

وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على (26319) كتاب تعليمى خارجى لسنوات ومواد دراسية مختلفة للتعليم قبل الجامعى دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون .

بمواجهته أقر بأنه المدير المسئول وإرتكابه المخالفات بالإشتراك مع مالك المكتبة، بقصد تحقيق الربح المادى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.