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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إنجي المقدم تكشف أسرارا عن حياتها في حبر سري| اليوم

صدى البلد

تحل الفنانة إنجي المقدم، ضيفة برنامج “حبر سري”  اليوم الخميس، كما تذاع تكملة الحلقة يوم الجمعة وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، وتكشف اسرار عن حياتها ومشوارها الفني.

وشاركت الفنانة إنجي المقدم، صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت إنجي المقدم في إطلالة كلاسيكية، بفستان يرجع إلى حقبة الستينات من حفل توزيع  Joy awards.

وخاضت الفنانة إنجي المقدم، بطولة فيلم “كاملة” ، والذي يناقش قضية ختان الإناث ، ومن المقرر أن يشارك فى عدد من المهرجانات قبل طرحه فى السينمات والمنصات الإلكترونية.

وكانت قد حرصت الفنانة إنچي المقدم، على مشاركة جمهورها كواليس رحلتها في بالي.

ونشرت إنچي، من خلال حسابها الرسمي على “الانستجرام” ڤيديو لها من بالي وعلقت قائلة: “من أكبر المخاوف اللى كانت عندى و من أكتر التحديات اللى اشتغلت على نفسي فيها فى الرحلة دى كانت الخوف من الأماكن العالية و المرتفعات .. كان تحدى صعب بس واجهت نفسي بيه و حاولت اكون شجاعة و اتغلب عليه”.

بفستان كلاسيكي.. إنجي المقدم تتألق من حفل Joy awards

تحدى صعب.. إنجي المقدم تروي كواليس الرعب خلال رحلة بالي.. فيديو

وتابعت قائلة: “طبعا مش قادرة اوصف لكم حالتى من جوة كانت عاملة إزاى فى الأول .. حرفيا رجلى كانت بتترعش و قلبى كان قرب يخرج برايا .. بس الحقيقة كانت متعة لم ولن تضاهيها متعة لما واجهت خوفى و اتغلبت عليه وسبت نفسي خالص وحلقت فى الفضاء و طرت لفووووق .. إحساس بالحرية والانطلاق و الشجاعة والقوة و فوق كل ده وده التسليم التام .. كنت حقيقى فخورة بنفسي.. و للحديث عن الرحلة بقية”.
 

الفنانة إنجي المقدم مشوارها الفني برنامج “حبر سرى” الفنانة إنچي المقدم إنچي المقدم

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