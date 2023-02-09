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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لدعم ضحايا زلزال تركيا.. تفاصيل بيع قميص رونالدو

صدى البلد

 أعلن اللاعب التركي ميريح ديميرال، أنه سيتم بيع قميص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من المجموعة الموقعة له في مزاد وستذهب الأرباح إلى إغاثة المتضررين من زلزال تركيا الذي راح ضحيته آلاف القتلى والجرحى.

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الأول: "لقد تحدثت مع كريستيانو وقال إنه حزين جدًا لما حدث في تركيا".

كما وتابع: "نحن سنبيع قميص رونالدو الموقع في مجموعتي بالمزاد وكل عائدات المزاد ستستخدم في منطقة الزلزال".

وأكد ديميرال أنه سيفعل ما في وسعه لمساعدة أولئك الذين دمرتهم الكارثة الطبيعية.

 

يشار إلى أن ديميرال لعب إلى جانب رونالدو في فريق يوفنتوس سابقاً وأصبح الآن يلعب مع فريق أتالانتا. فيما انتقل اللاعب البرتغالي إلى نادي النصر السعودي بالرياض، في صفقة وصفت بـ"التاريخية".

وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة تركيا وسوريا المجاورة في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، ودمر آلاف المباني، ومن بينها العديد من البنايات السكنية والمستشفيات، وخلف أكثر من 8700، في سوريا وتركيا الأربعاء، حسب ما أظهرت أرقام رسمية، فيما لا يزال عناصر الإنقاذ يحاولون العثور على ناجين عالقين تحت الأنقاض.

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