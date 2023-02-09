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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن..أحمد السعدني يشكر لاعبي الأهلي بعد مباراة الريال..طرح أغنية "البيت وحش" ترويجا لـ"جروب الماميز"

صدى البلد

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

 

رجالة.. أحمد السعدني يشكر لاعبي الأهلي بعد مباراة الريال

علق الفنان أحمد السعدني، على مباراة الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

 

القس: لا أستطيع التوقف عن الضحك عند رؤية محمد رضوان

كشف الفنان محمد القس عن كواليس تعاونه مع الفنان محمد رضوان في مسلسل موضوع عائلي 2 الذي عرض مؤخرا.

 

بيتكلم عليا لـ"جورج وسوف" تتخطى الـ12 مليون مشاهدة

تخطت  أغنية بيتكلم عليا للمطرب جورج وسوف حاجز ال 12 مليون مشاهدة عبر يوتيوب بعد طرحها بشهرين.

 

طرح أغنية "البيت وحش" ترويجا لـ"جروب الماميز" غدا

انتهي النجم بهاء سلطان من التفاصيل النهائيه لاحدث أغانيه "البيت وحش" وهي الاغنيه الدعائيه الرسميه لفيلم "جروب الماميز" والتي تم وضعها ضمن أحداث الفيلم والذي يعرض حاليا بجميع دور العرض السينمائية بمصر و الدول العربية.

 

آخرهم خالد الفايد .. مطربون اعتزلوا الغناء للتقرب من الله

شهد الوسط الغنائي على مدار الآونة الأخيرة، إعلان عدد من الشباب اعتزالهم الغناء بهدف التقرب من الله، وتجنّب أي شبهات، وكان آخرهم الفنان خالد الفايد، نستعرض أبرز هؤلاء من خلال التقرير التالي:

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