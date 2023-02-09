تسريبات تكشف سعر ومواصفات هاتف شاومي الأرخص في سلسلة Xiaomi 13

كشفت تسريبات أن شركة شاومي الصينية تعتزم إطلاق هاتف Xiaomi 13 Lite في الأسواق العالمية خلال الأسابيع المقبلة، حيث يعتبر الهاتف هو الأرخص في سلسلة Xiaomi 13 الرائدة ، حيث من المقرر أن يتم إصداره في الأسواق الأوروبية أولا .

وبحسب موقع Gizmochina فإن الطلبات المسبقة لهاتف Xiaomi 13 Lite ستبدأ في 8 مارس القادم ، كما سيتم بيعه مقابل 549 يورو في الأسواق الأوروبية، ليكون مناسبا للفئة المتوسطة والشباب، مع ألوان الأزرق الفاتح والأسود.

وسيأتي هاتف شاومي هاتف Xiaomi 13 Lite بشاشة من نوع AMOLED ، قياس 6.55 بوصة، وجودة +HD ، مع معدل تحديث 120 هرتز، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، وحماية من نوع Corning Gorilla Glass 5 ، مع شاشة مقاومة للمياه والغبار بتصنيف IP68.

وسيقدم هاتف شاومي Xiaomi 13 Lite كاميرا خلفية ثلاثية الأساسية مع مستشعر أساسي Sony IMX766 من شركة سوني بدقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا بمستشعر عريض بدقة 20 ميجابكسل Sony IMX376K، وأخرى للماكرو دقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية دقة 20 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

وسيحتوي هاتف شاومي Xiaomi 13 Liteعلى بطارية سعة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 67 واط .

وسيعمل هاتف شاومي Xiaomi 13 Lite من نوع بمعالج Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 من شركة كوالكوم الأمريكية المقترنة بسعة تخزين من نوع UFS 2.2 تصل إلى 256 جيجابايت، و 8 و 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR4X، مع نظام التشغيل Android 13 ، مع واجهة المستخدم للسوفت وير MIUI 14.