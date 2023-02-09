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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انفراجة بسبب مستثمر عربي ..إعلامي: كهربا سيتحمل نصف عقوبة الفيفا للزمالك

كهربا
كهربا

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن تطور جديد في عقوبة محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، لصالح نادي الزمالك، بعد قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

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وقال «شبانة» في تصريحات تلفزيونية: «هناك مستمثمر عربي سوف يشتري نادي ديبورتيفو أفيش البرتغالي، وهذا سيقلب الموازين في قضية كهربا ضد نادي الزمالك».

وأضاف: «لن أفصح عن اسم المستثمر في الوقت الحالي، لكن المعلومة التي امتلكها هي أن هناك تطورات جديدة في قضية كهربا مع الزمالك، بعد بيع النادي البرتغالي».

وتابع محمد شبانة: «في حال شراء المستثمر العربي النادي البرتغالي، فإن كهربا سيتحمل نصف غرامته فقط لصالح نادي الزمالك، والنادي سيتحمل النصف الآخر، لأن العقوبة تضامنية».

وأكد «شبانة»: «هذا المستثمر محب لـ كهربا والنادي الأهلي، وفي حال إتمام عملية شراء نادي ديبورتيفو أفيش البرتغالي، فسوف يتحمل نصف الغرامة لصالح نادي الزمالك».

وسبق أن لعب كهربا لنادي  ديبورتيفو أفيش البرتغالي، بعد فسخ تعاقده مع الزمالك، في أغسطس 2019.

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وتُعد غرامة كهربا لصالح الزمالك، تضامنية مع النادي البرتغالي، إلا أن الأخير أعلن إفلاسه في وقت سابق.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، قد أخطرت نادي الزمالك بمنح كهربا مهلة لمدة 60 يومًا لسداد الغرامة الموقعة عليه، وإلا سيجرى إيقافه مرة أخرى.

وأصدرت المحكمة الرياضية الدولية، عقوبة على كهربا بوقفه لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى تغريمه مليوني و400 ألف دولار، لصالح نادي الزمالك.

ود عبدالمنعم كهربا النادي الأهلي نادي الزمالك الاتحاد الدولي لكرة القدم نادي ديبورتيفو أفيش

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