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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد تحسن الأحوال الجوية.. استئناف حركة الملاحة بميناء العريش

ميناء العريش البحرى
ميناء العريش البحرى


 تحسنت الأحوال الجوية في محافظة 

شمال سيناء،  بعد تعرض مناطق المحافظة  ، إلي طقس سيء استمر ٣ أيام متتالية، تأثرت بسببها الأسواق التجارية ونشاط الزراعة والصيد وكذلك إغلاق ميناء العريش البحرى بسبب ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح.

 

تحسن الأحوال الجوية 

 

وأعلنت مصادر بميناء العريش البحرى،  انه تم استئناف حركة الملاحة   وعمليات شحن السفن بميناء العريش البحرى،    اليوم الخميس،  بعد تحسن الأحوال الجوية ، وذلك بدخول  السفن الي حوض الميناء ، واستئناف عملية تصدير البضائع من ميناء العريش البحري إلى دول العالم.

كما تم السماح للصيادين من أصحاب المراكب بالدخول إلى المناطق المحددة لعملية الصيد في البحر المتوسط.

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