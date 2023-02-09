محافظ كفر الشيخ: استكمال الأعمال برافد الطريق الدولي.. ووضع علامات إرشادية|صور

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستئناف أعمال الرصف برافد الطريق الدولي" كفر الشيخ بلطيم"، التي تقوم بها هيئة الطرق والكباري، وتمهيد الطريق وتسوية منسوب الطريق لرصفه، نظرا لتوقف الأعمال لهطول الأمطار خلال الـ 4 أيام الماضية.

كما وجه بوضع علامات إرشادية قبل الأعمال الجارية في حارة من حارتي الطريق الجارية فيها أعمال الرصف، موجهاً بزيادة السن عن كوبري 83 اتجاه بلطيم، لاستكمال الأعمال التي شهدتها الطريق مساء أمس.



ووجه عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، بالتواجد بالموقع ومتابعة الأعمال، موجهاً الشكر له وللمهندس نصر طبيخ رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة بقطاع هيئة العام للطرق تابعة لوزارة النقل، والعميد سامح العزب، مدير إدارة المرور على المتابعة.



ويشهد رافد الطريق الدولي " كفر الشيخ بلطيم" أعمال رصف، وجرى الانتهاء من رصف أجزاء منه وجارٍ رصف بقية الطريق.

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