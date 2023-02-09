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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. فصل الكهرباء عن هذه المناطق بسبب الصيانة في كفر الشيخ

فصل الكهرباء
فصل الكهرباء

تشهد محافظة كفر الشيخ، اليوم، الخميس، أعمال صيانة مركزية لشبكات الجهد المتوسط في عدد من القرى والمناطق بمراكز ومدن المحافظة، مما سيؤدي إلى فصل التيار الكهربائي ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.

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وذكرت شركة الدلتا لتوزيع الكهرباء الأماكن والمناطق المتأثرة بفصل الكهرباء في محافظة كفر الشيخ، اليوم، وهي الجزيرة الخضراء وبرج مغيزل بمطوبس، وبطيطة وتوابعها بمركز كفر الشيخ، وأبو زيادة والشباسية بمركز دسوق، وجزء من دمرو بمركز سيدي سالم، والزعفران وتوابعها بمركز مطوبس.

 

وتتواصل أعمال الصيانة الدورية لشبكات الجهد المتوسط في محافظة كفر الشيخ، لرفع كفاءة الخدمة، وذلك تحت إشراف المهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء.

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